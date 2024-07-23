Çocuklara uyuşturucu sattırana 22,5 yıl, satan çocuğa 8 yıl 4 ay hapis

ADANA'da yaşı küçük çocuklara günlük 200 lira karşılığında uyuşturucu sattırdığı iddia edilen Halit Ç. (23), 22,5 yıl hapis ve 75 bin lira adli para, uyuşturucu sattığı öne sürülen O.Ö. (17) de 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Aralık 2023'te Denizli Mahallesi'nde Halit Ç.'nin metruk binada sakladığı uyuşturucuları yaşı küçük çocuklara sattırdığını tespit etti. Fiziki takip sırasında uyuşturucu almak isteyen M.İ.’nin, Halit Ç. ve O.Ö. ile bir süre konuştuğu, ardından O.Ö. ile bir sokağa girdikleri, kısa süre sonra da geri geldiği görüldü. Uyuşturucu ticaretinin gerçekleştirildiğini değerlendiren polisler, M.İ.'yi durdurdu. Üzerinde yapılan aramada 1,28 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. M.İ.'nin uyuşturucuyu 50 lira karşılığında O.Ö.'den aldığını söylemesi üzerine O.Ö. de yakalandı. Metruk binada yapılan aramada taşların arasına gizlenmiş 133,2 gram sentetik kannabinoid bulundu.

O.Ö. tutuklanırken narkotik polisler kaçan Halit Ç.'yi yakalamak için fiziki takibi sürdürdü. Polisler, 7 Ocak'ta Denizli Mahallesi'ndeki 2 katlı metruk binada uyuşturucu imalatı yaptığı iddia edilen Halit Ç.'ye operasyon düzenledi. Polisleri gören İ.E. (17) ıslık çalıp kaçtı, Halit Ç. de polisleri görünce içinde uyuşturucu olan poşeti yan binanın çatısına attı. İ.E. ile Halit Ç. yakalanırken, atılan poşetin içinden 120 gram sentetik kannabinoid ile 4 bin 60 lira bulundu. Halit Ç. tutuklandı. İ.E. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Uyuşturucu imal edip çocuklara sattırdığı iddia edilen Halit Ç. ve uyuşturucuları günlük 200 lira karşılığı sattırdığı öne sürülen O.Ö. ve tutuksuz İ.E. hakkında Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan dava açıldı. Karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Halit Ç. ve O.Ö. ile tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz sanık İ.E. ise duruşmaya gelmedi.

'ÇOCUĞUM OLACAĞI İÇİN TAHLİYEMİ TALEP EDERİM'

Son savunmaları sorulan sanıklardan Halit Ç., uyuşturucu kullandığını belirterek suçlamaları kabul etmedi. Uyuşturucuyu O.Ö.'den aldığını iddia eden Halit Ç., "Bu çocuk benim aleyhime ifade veriyor. Keşke elimde bir delil olsa da size gerçekleri gösterebilsem. Benim tek suçum uyuşturucu içmektir. Eğer hakkımda ceza vereceksiniz yakında çocuğum olacağı için tahliyemi talep ederim" dedi.

'AİLEMİ ÇOK ÖZLEDİM'

O.Ö. ise "Halit, elindeki poşeti sakladıktan sonra bana 'Birileri gelip senden isterse verirsin' diye zorladı. Poşetin içinde uyuşturucu olduğunu anladım. Çok zorladığı için kabul etmek zorunda kaldım. Halit bu iş karşılığında bana 200 lira verdi. Ben ailemi çok özledim, ailemin yanına gitmek, ailemin yanında olmak istiyorum" diyerek tahliyesini istedi.