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        Adana'da orman yangını

        ADANA'nın Feke ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 14:16 Güncelleme: 23.07.2024 - 14:20
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        Adana'da orman yangını
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        ADANA'nın Feke ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

        Feke ilçesi Abdiuşağı Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler, sarp arazide alevleri kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan çalışma başlattı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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