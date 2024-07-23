Kaldırımda giden motosiklet takla attı: 2 yaralı

Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadının kullandığı motosiklet, kaldırımda giderken bozuk taşa çarpıp, takla attı. Sürücü ile arkasındaki kadın, motosikletin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü ve arkadaşı, önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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