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        Kaldırımda giden motosiklet takla attı: 2 yaralı

        ADANA'da kaldırımda giderken takla atan motosikletteki 2 kadın yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 14:53 Güncelleme: 23.07.2024 - 14:55
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        Kaldırımda giden motosiklet takla attı: 2 yaralı
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        ADANA'da kaldırımda giderken takla atan motosikletteki 2 kadın yaralandı.

        Kaza, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadının kullandığı motosiklet, kaldırımda giderken bozuk taşa çarpıp, takla attı. Sürücü ile arkasındaki kadın, motosikletin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü ve arkadaşı, önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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