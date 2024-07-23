Adana'da orman yangını (2)

Adana'nın Feke ilçesi Abdiuşağı Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin 4 saatlik havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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