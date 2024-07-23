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        Adana'da orman yangını (2)

        4SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIAdana'nın Feke ilçesi Abdiuşağı Mahallesi'nde saat 13.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 17:29 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:29
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        Adana'da orman yangını (2)
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        4SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Adana'nın Feke ilçesi Abdiuşağı Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin 4 saatlik havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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