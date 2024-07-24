Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 15 günlük yaşam savaşını kaybetti

        ADANA'da 15 gün önce otomobilin çarpmasıyla yaralanan motosiklet sürücüsü Emre Gürdal (30), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:27 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 15 günlük yaşam savaşını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da 15 gün önce otomobilin çarpmasıyla yaralanan motosiklet sürücüsü Emre Gürdal (30), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, 9 Temmuz gecesi, Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Bülbül (41) yönetimindeki 01 D 9483 plakalı otomobil ile Emre Gürdal'ın kullandığı 01 ARF 725 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Fatih Bülbül ve Emre Gürdal ile otomobildeki Ramazan Bozkurt (33), Selahattin Demiryürek (24), motosikletteki sürücünün eşi Fatma Gürdal (27) ve çocukları Veysel Musa Gürdal (10) ile Elif Su Gürdal (8) yaralandı. Ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Fatma Gürdal ile Emre Gürdal, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Emre Gürdal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayıp, kazadan 15 gün sonra yaşamını yitirdi. Gürdal'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Tedavisi süren eşi Fatma Gürdal'ın ise hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babası ve üvey annesine kanlı pusu kurmuştu! Cani evlat konuştu!
        Babası ve üvey annesine kanlı pusu kurmuştu! Cani evlat konuştu!
        AYM'den flaş imar affı kararı
        AYM'den flaş imar affı kararı
        Eleme sihirbazı!
        Eleme sihirbazı!
        Sokak hayvanları düzenlemesi | Bakan Yumaklı: Sorun bu hayvanların sahipsiz olma sorunudur
        Sokak hayvanları düzenlemesi | Bakan Yumaklı: Sorun bu hayvanların sahipsiz olma sorunudur
        "DNA'ları uyuşuyor!"
        "DNA'ları uyuşuyor!"
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        "Şampiyonlar Ligi'nde kabul edilemez!"
        "Şampiyonlar Ligi'nde kabul edilemez!"
        Ailesi bulmak için TV programına katılmıştı! 42 gün sonra haber var!
        Ailesi bulmak için TV programına katılmıştı! 42 gün sonra haber var!
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        Bu diyetler vücudunuza bakın nasıl zarar veriyor!
        Bu diyetler vücudunuza bakın nasıl zarar veriyor!
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        Musk'tan Trump'a dev bağış iddiasına yanıt geldi
        Musk'tan Trump'a dev bağış iddiasına yanıt geldi
        Biden adaylıktan çekildikten sonra ilk kez görüntülendi
        Biden adaylıktan çekildikten sonra ilk kez görüntülendi
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"

        Benzer Haberler

        "1,5 Adana Roket Takımı" TEKNOFEST'te birincilik hedefliyor
        "1,5 Adana Roket Takımı" TEKNOFEST'te birincilik hedefliyor
        Adana'da husumetlisini silahla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa 12 yıl ha...
        Adana'da husumetlisini silahla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa 12 yıl ha...
        Üvey annesini öldürüp, babasını yaralayan sanık: Miras yüzünden oldu, evlat...
        Üvey annesini öldürüp, babasını yaralayan sanık: Miras yüzünden oldu, evlat...
        Sokak köpeklerinin saldırısında ölümden dönen 5 yaşındaki Abbas: Çok korktu...
        Sokak köpeklerinin saldırısında ölümden dönen 5 yaşındaki Abbas: Çok korktu...
        Adana'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 sanık 14'er yıl hapse çarptırı...
        Adana'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 sanık 14'er yıl hapse çarptırı...
        Adana'da karpuz tezgahında bulunan ruhsatsız silahlarla ilgili 2 şüpheli ya...
        Adana'da karpuz tezgahında bulunan ruhsatsız silahlarla ilgili 2 şüpheli ya...