Adana Feke'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Feke ilçesinde akşam saatlerinde yağmurla birlikte bir süre dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle Belenköy Mahallesindeki bazı bahçe ve tarım arazileri zarar gördü. Sabah havanın aydınlanmasıyla zarar gören alanın tespiti için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.