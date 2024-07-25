Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Polis takibiyle durdurulan otomobilden 83 bin 888 uyuşturucu hap çıktı

        ADANA'da 'dur' ihtarına uymayıp, takip sonucu yakalanan ve otomobilinde 83 bin 888 uyuşturucu hap bulunan sürücü Ferhat A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 09:43 Güncelleme: 25.07.2024 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polis takibiyle durdurulan otomobilden 83 bin 888 uyuşturucu hap çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da 'dur' ihtarına uymayıp, takip sonucu yakalanan ve otomobilinde 83 bin 888 uyuşturucu hap bulunan sürücü Ferhat A. (22), tutuklandı.

        Devriye görevi yürüten polis ekipleri, saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde otomobile koli yükleyen bir kişiyi görünce şüphelenerek araca doğru yaklaştı. Polislerin geldiğini gören kişi, otomobile binerek kaçmaya başladı. Ekipler, takip sonucu aracı durdurup, kaçan şüpheliyi yakaladı. Otomobilde yapılan aramada 3 kutu halinde toplam 83 bin 888 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde uyuşturucu kuryesi olduğunu itiraf eden Ferhat D., tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bingöl'deki dehşette ölü sayısı 4'e çıktı!
        Bingöl'deki dehşette ölü sayısı 4'e çıktı!
        İzmir'de korkunç olay! Laf atma cinayeti!
        İzmir'de korkunç olay! Laf atma cinayeti!
        Musk'tan yine kafes dövüşü çağrısı!
        Musk'tan yine kafes dövüşü çağrısı!
        Beslemek için ahıra girdi!
        Beslemek için ahıra girdi!
        Hüsne'nin 3 çocuğu vardı... Önce darp sonra ölüm!
        Hüsne'nin 3 çocuğu vardı... Önce darp sonra ölüm!
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        Kongrede alkışlandı dışarıda protesto edildi
        Kongrede alkışlandı dışarıda protesto edildi
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        Ayakta alkışlama tepkisi!
        Ayakta alkışlama tepkisi!
        Netanyahu "Refah'ta sivil öldürülmediğini" iddia etti
        Netanyahu "Refah'ta sivil öldürülmediğini" iddia etti
        Gastriti olanların kaçınması gereken gıdalar!
        Gastriti olanların kaçınması gereken gıdalar!
        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Olimpiyatlarda bir garip maç!
        Olimpiyatlarda bir garip maç!
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Tete, Komşu yolcusu!
        Tete, Komşu yolcusu!
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Elias Jelert, Galatasaray'da!
        Elias Jelert, Galatasaray'da!

        Benzer Haberler

        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Adana Feke'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
        Adana Feke'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
        Adana'da sağanak ve dolu ekili alanlara zarar verdi
        Adana'da sağanak ve dolu ekili alanlara zarar verdi
        MHP Sarıçam İlçe Başkanlığı aşure etkinliği düzenledi
        MHP Sarıçam İlçe Başkanlığı aşure etkinliği düzenledi
        Adana'da asayiş uygulamalarında 84 kişi yakalandı
        Adana'da asayiş uygulamalarında 84 kişi yakalandı
        Adana'da bir gencin silahla öldürülmesiyle ilgili 5 sanığa dava
        Adana'da bir gencin silahla öldürülmesiyle ilgili 5 sanığa dava