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        Adana'da sağanak etkili oldu

        ADANA'da sabah erken saatlerde sağanak etkili oldu, bazı cadde ve sokaklar su ile doldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 10:31 Güncelleme: 25.07.2024 - 10:35
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        Adana'da sağanak etkili oldu
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        ADANA'da sabah erken saatlerde sağanak etkili oldu, bazı cadde ve sokaklar su ile doldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'süper hücre' uyarısı yaptığı kentte sabah erken saatlerde sağanak etkili oldu. Adana Orta Ölçekli Sanayi Sitesi ile bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Bu noktalarda trafik akışı yavaşlarken, bazı araçlar su altında kaldı. Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kısa sürede müdahalede bulundu. Yaklaşık 1 saat süren yağışın sona ermesiyle su çekildi. Diğer yandan Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde bir tarım işçisinin yağmur ile çatıdan akan gider suyunun altında dans ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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