Ele geçirilen 23 bin 912 uyuşturucu hapla ilgili 6 kişinin 20'şer yıl hapisleri istendi

ADANA’da devriye gezen polislerin dikkati sayesinde bir kulübede ele geçirilen 23 bin 912 uyuşturucu hapla ilgili gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 6 kişi hakkında, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 20’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 5 Mayıs 2023’te Şehit Duran Mahallesi’nde devriye görevi yaptığı sırada, boş arsadaki kulübenin önünde bulunan Ahmet T. (56) ve Ayhan K.’yi (29) şüpheli görüp yanlarına gitti. Polisler, kulübenin içine baktıklarında Furkan Y. (23) ve İsmail T.’nin (27) ellerinde eldiven, önlerinde bulunan poşetler içinde paketlenmek suretiyle konulmuş çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi. 4 kişi gözaltına alınırken, kulübe içinde yapılan aramada, karton kutularda değişik türde toplamda 23 bin 912 adet uyuşturucu hap, masa üzerinde uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 170 TL para, masa üzerinde 5 gram sentetik kannabinoid maddesi bulundu. Ayrıca, uyuşturucu içiminde kullanılan çok sayıda aparat da ele geçirildi.

Kulübede ele geçirilen el defterinde Hasan K.’nin (25) isim ve imzası, uyuşturucu alışverişi ile ilgili notlarda da Berşan T.’nin (22) parmak izinin bulunması üzerine soruşturma genişletildi. Bu 2 şüpheli de yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DAVA AÇILDI Şüpheliler hakkında soruşturmasını tamamlayan savcı, 6 sanıkla hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan iddianame hazırladı. Adana 8'inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame yapılan incelemenin ardından kabul edildi. Savcı, sanıkların 20’şer yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.

‘GÜVERCİN KARŞILIĞINDA VERDİ’ İddianamede sanıkların savunmalarına da yer verildi. Sanıklardan Hasan K., ele geçirilen uyuşturucu hapların kendisine ait olduğunu belirterek, “Biri bu hapları, sattığım güvercin karşılığında kutular içinde bana verdi” dedi. ‘SOBA BORUSU ÇIKARTACAKTIK’ Furkan Y. ise Suriye uyruklu 60 yaşlarındaki bir kadının soba borularını çıkartması isteği üzerine kulübeye gittiğini, kulübede uyuşturucu hapları gördüğünü söyledi. Haplara dokunmadığını ancak elinin değmiş olabileceğini belirten Furkan Y., “Eldivenleri soba borusu pis olmasın diye kullandım. Uyuşturucularla alakam yok. Bu maddeler kulübenin sahibi Hasan K.’ye ait olabilir” ifadelerini kullandı. Diğer sanıklar da suçlamayı kabul etmedi.