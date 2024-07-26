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        Döverek öldürdüğü arkadaşını çuvalla kanala attı; cinayet 4 ay sonra telefon sinyalinden çözüldü

        ADANA'da, deniz kıyısında çuvalda battaniyeye sarılı çürümüş halde cesedi bulunan Murat Arlı'yı (61), 4 ay sonra cep telefonundan gelen sinyalin takibiyle, arkadaşı Atilla Cücü'nün (65) öldürdüğü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 10:59 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:05
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        Döverek öldürdüğü arkadaşını çuvalla kanala attı; cinayet 4 ay sonra telefon sinyalinden çözüldü
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        ADANA'da, deniz kıyısında çuvalda battaniyeye sarılı çürümüş halde cesedi bulunan Murat Arlı'yı (61), 4 ay sonra cep telefonundan gelen sinyalin takibiyle, arkadaşı Atilla Cücü'nün (65) öldürdüğü ortaya çıktı. Arlı'yı bir anlık öfkeyle döverek öldürdüğünü itiraf eden Cücü, tutuklandı.

        Kent otogarında değnekçilik yapan Murat Arlı’dan haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Arlı'yı arama çalışması başlatılırken, 10 Mart'ta Karataş ilçesinde deniz kıyısında çuval içinde battaniyeye sarılı çürümüş halde erkek cesedi bulundu. Cesedin, kayıp olarak aranan Arlı'ya ait olduğu saptandı. Cinayet Büro Amirliği, olayın aydınlatılması için özel ekip kurup çalışmalara başladı. Ekipler, cinayeti araştırırken Arlı'nın kapalı olan cep telefonunun IMEI numarasını takibe aldı. Takipte, telefonun, olayın üzerinden 4 ay geçtikten sonra Kars'tan sinyal verdiği tespit edildi. Yapılan araştırmada cep telefonunun Arlı'nın otogarda birlikte değnekçilik yaptığı arkadaşı Atilla Cücü'nün oğlu tarafından kullanıldığı belirlendi. Ekipler Cücü'nün oğluyla iletişime geçti. Şüpheli, cep telefonunu babasının kendisine kullanması için kargoyla gönderdiğini öne sürdü. Polis, Adana ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenleyip aralarında Cücü ve oğlunun da bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Atilla Cücü'nün, "Otogarda beraber kalıyorduk. Birlikte içki içmiştik, kavga ettik. Bir anlık öfke ile arkadaşımı döverek öldürdüm. Daha sonra cesedi battaniyeye sardım ve çuvala koyduktan sonra motosikletimle taşıyarak drenaj kanalına attım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

        Sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Atilla Cücü tutuklanırken, diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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