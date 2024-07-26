Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Birbirini darbeden çifte hapis cezası istemi

        ADANA'da kendisine para vermediği için dini nikahla birlikte yaşadığı İlknur I.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:13 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Birbirini darbeden çifte hapis cezası istemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA’da kendisine para vermediği için dini nikahla birlikte yaşadığı İlknur I.A.’yı (44) darbeden Hüseyin O.M. (30) hakkında 11 yıl 5 ay, onu koltuk korumalığı ile göğsünden yaralayan İlknur I.A. hakkında ise 3,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Yüreğir ilçesinin Kışla Mahallesi’nde oturan Hüseyin O.M., 12 Mart’ta dini nikahla birlikte yaşadığı İlknur I.A.’dan para istedi. İlknur I.A. olumsuz cevap verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hüseyin O.M., “Seni ve çocuklarını öldürürüm” diyerek tehdit ettiği İlknur I.A.’yı yumrukla yüzüne ve vücudunun değişik yerlerine vurarak darbetti. İlknur I.A. da onu, koltuk kenarındaki plastik korumalığı göğsüne vurarak yaraladı ve “Senin yanına başka adamlar göndereceğim, seni dövdüreceğim, sana bela olacağım, sana gün yüzü göstermeyeceğim” diyerek tehdit etti.

        Birbirinden şikayetçi olan taraflar hakkında süren soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, müşteki sanıklardan Hüseyin O.M. hakkında ‘Konutta veya eklentilerinde yağmaya teşebbüs’, İlknur I.A. hakkında da ‘Tehdit, silahla basit yaralama’ suçlarından iddianame hazırladı.

        Adana 8.Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame yapılan inceleme sonunda kabul edildi. Savcı, iddianamede, müşteki sanıklardan Hüseyin O.M.’nin 11 yıl 5 aya kadar, İlknur I.A.’nın da ‘Tehditten’ 2 yıl, ‘Basit yaralamadan’ da 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 3 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi. Müşteki sanıklar, önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otoyolda feci kaza! 3 can kaybı var
        Otoyolda feci kaza! 3 can kaybı var
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        Devre mülkler için değişiklik
        Devre mülkler için değişiklik
        5 fabrikayı yakan yangında itfaiye raporu çıktı!
        5 fabrikayı yakan yangında itfaiye raporu çıktı!
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        Salda Gölü'nde tehlike çanları çalıyor: "Değerini bilemedik"
        Salda Gölü'nde tehlike çanları çalıyor: "Değerini bilemedik"
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        ABD 10 milyon dolar ödül koydu!
        ABD 10 milyon dolar ödül koydu!
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
        27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yaşlanmayı geciktirmek mümkün mü?
        Yaşlanmayı geciktirmek mümkün mü?
        İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu
        İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Gece de akın ettiler
        Gece de akın ettiler
        Harris-Trump anketinde son durum: Fark 1 puan
        Harris-Trump anketinde son durum: Fark 1 puan
        Aktif pasif dengesinde karamsar tablo
        Aktif pasif dengesinde karamsar tablo

        Benzer Haberler

        Döverek öldürdüğü arkadaşını çuvalla kanala attı; cinayet 4 ay sonra telefo...
        Döverek öldürdüğü arkadaşını çuvalla kanala attı; cinayet 4 ay sonra telefo...
        Adana'da ev ve iş yerlerine silahlı saldırılarla ilgili 2 kişi yakalandı
        Adana'da ev ve iş yerlerine silahlı saldırılarla ilgili 2 kişi yakalandı
        Adana'da asayiş uygulamalarında 37 kişi yakalandı
        Adana'da asayiş uygulamalarında 37 kişi yakalandı
        Adana'da sahilde battaniyeye sarılı bulunan cesetle ilgili 1 kişi tutukland...
        Adana'da sahilde battaniyeye sarılı bulunan cesetle ilgili 1 kişi tutukland...
        Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Sol Bamba getirildi
        Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Sol Bamba getirildi
        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı