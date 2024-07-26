Birbirini darbeden çifte hapis cezası istemi

ADANA’da kendisine para vermediği için dini nikahla birlikte yaşadığı İlknur I.A.’yı (44) darbeden Hüseyin O.M. (30) hakkında 11 yıl 5 ay, onu koltuk korumalığı ile göğsünden yaralayan İlknur I.A. hakkında ise 3,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yüreğir ilçesinin Kışla Mahallesi’nde oturan Hüseyin O.M., 12 Mart’ta dini nikahla birlikte yaşadığı İlknur I.A.’dan para istedi. İlknur I.A. olumsuz cevap verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hüseyin O.M., “Seni ve çocuklarını öldürürüm” diyerek tehdit ettiği İlknur I.A.’yı yumrukla yüzüne ve vücudunun değişik yerlerine vurarak darbetti. İlknur I.A. da onu, koltuk kenarındaki plastik korumalığı göğsüne vurarak yaraladı ve “Senin yanına başka adamlar göndereceğim, seni dövdüreceğim, sana bela olacağım, sana gün yüzü göstermeyeceğim” diyerek tehdit etti.