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        Polisin kavgayı ayırırken saldırganı vurduğu olaya karışan sanıklara 15 yıla kadar hapis istemiyle dava

        ADANA'da, 'Ne bakıyorsun' sözleri nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgaya karışan kardeşler hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 12:18 Güncelleme: 26.07.2024 - 12:20
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        Polisin kavgayı ayırırken saldırganı vurduğu olaya karışan sanıklara 15 yıla kadar hapis istemiyle dava
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        ADANA’da, ‘Ne bakıyorsun’ sözleri nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgaya karışan kardeşler hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kavgaya ayırmak isterken kardeşlerden birini ayağından vuran polis memuru hakkında da takipsizlik kararı verildi.

        Olay, 27 Nisan’da Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. İş yerlerinin önünde oturan Emre Kangal (50) ve kardeşi Erhan Kangal (44) ile iş yerinin önünden geçen Emrah Önder’in (39) birbirlerine ‘Ne bakıyorsun?’ deyince aralarında tartışma çıktı. Emrah Önder'in telefonla ağabeyi Necat Önder’i (53) çağırmasıyla tartışma, kavgaya döndü. Taraflar birbirlerine cam şişe, bıçak, döner bıçağı ile vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi geldi. Polis memuru A.Ö. tarafları ayrılmaları için uyarıda bulundu. Bu sırada Necat Önder elindeki bıçağı, polis memuruna savurmaya başladı. Polis memuru da beylik tabancasını çıkartıp önce uyarı içen havaya ateş etti. Polis memuru A.Ö., kendisine yönelik eylemine devam edince elinde bıçak olan Necat Önder’i sağ ayağından vurdu. Necat Önder, kavganın ardından bu kez de polis memuruna hakaret ve tehditte bulunup görevini yapmasına engel olmaya çalıştı.

        DAVA AÇILDI

        Kavga sırasında yaralanan 4 kişi, hastaneye götürülüp tedavi altına alındı. Tedavilerinin ardından taburcu olan Necat Önder, kardeşi Emrah Önder ve Emre Kangal tutuklandı. Erhan Kangal ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emre Kangal, avukatının tutukluluğa itirazı üzerine 2 Temmuz'da tahliye oldu.

        Sanıklar hakkındaki soruşturmasını tamamlayan savcı, iddianamesini hazırladı. Savcı, sanıklar Emrah Önder, Emre Kangal, kardeşi Erhan Kangal hakkında 2 kişiyi ‘basit yaralama’ suçundan 9’ar yıl, Necat Önder hakkında da 2 kişiyi ‘basit yaralama’, polis memuruna yönelik de ‘hakaret, görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından toplam 15 yıl 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi. Polis memuru hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

        Adana 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu Önder kardeşler ile tutuksuz Kangal kardeşler ve tarafların avukatları katıldı. Tüm sanıklar, ‘Ne bakıyorsun’ sözleri üzenine üzerine aralarında kavga çıktığını ancak uzlaştıklarını belirterek, şikayetçi olmadıklarını söyledi.

        Mahkeme hakimi, tutuklu Emrah Önder ve ağabeyi Necat Önder’in tahliyesine karar vererek, duruşmayı polis memurunun tanık olarak dinlenmesi için erteledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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