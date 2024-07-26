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        Sulama kanalına düşen otomobilde mahsur kalan 6 kişi, vatandaşlarca kurtarıldı, o anlar kamerada

        ADANA'da sulama kanalına düşen otomobilde mahsur kalan 1'i çocuk 6 kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 21:19 Güncelleme: 26.07.2024 - 21:20
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        Sulama kanalına düşen otomobilde mahsur kalan 6 kişi, vatandaşlarca kurtarıldı, o anlar kamerada
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        ADANA'da sulama kanalına düşen otomobilde mahsur kalan 1'i çocuk 6 kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Merkez Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvarda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp, demir bariyerleri yıkarak Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Araçtan çıkan 6 kişi, otomobilin üzerinde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların suya atlamasıyla otomobilin tavanında mahsur kalan 6 kişi, teker teker kanaldan kıyıya çıkarıldı. Kazazedelerin kurtarılma anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Kontrol amaçlı ambulanslarla hastaneye kaldırılan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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