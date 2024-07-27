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        20 yaşında, 53 yıl hapisle aranan firari parkta yakalandı

        ADANA'da polisin parkta dolaşırken şüphe üzerine durdurduğu, GBT sorgusunda 22 dosyadan dolandırıcılık suçundan 53 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen Murat Can Songelen (20), yakalanıp cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 10:25 Güncelleme: 27.07.2024 - 10:30
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        20 yaşında, 53 yıl hapisle aranan firari parkta yakalandı
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        ADANA'da polisin parkta dolaşırken şüphe üzerine durdurduğu, GBT sorgusunda 22 dosyadan dolandırıcılık suçundan 53 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen Murat Can Songelen (20), yakalanıp cezaevine gönderildi.

        Seyhan Emniyet Müdürlüğü'nün devriye polis ve bekçi ekipleri, Gazipaşa Parkı'nda hareketlerinden şüphelendiği kişiyi durdurdu. Murat Can Songelen adlı şüphelinin GBT sorgulamasında 22 dosyadan 53 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve arandığı ortaya çıktı. Songelen'in İzmir'de sahte oto kiralama sitesi kurup çok sayıda kişiyi dolandırdığı, yakalanıp hapis cezası kesinleşince Adana'ya kaçtığı öğrenildi. İlk dolandırıcılık suçunu 18 yaşında işlediği saptanan ve kesinleşmiş hapis cezası dışında sonuçlanmamış 28 dosyası daha olduğu belirlenen Songelen, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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