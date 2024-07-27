Adana'da drift atan sürücülere 174 bin lira ceza

ADANA'da polisin trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, drift atan araç sürücülerine yönelik uygulamasında toplam 3 araç ve 24 motosiklet sürücüsüne 174 bin 387 lira ceza kesildi.

Çukurova Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı 12 ekip ve 24 personelin katılımıyla, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı ile Uğur Mumcu Bulvarı'nda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, drift atan araç sürücülerine yönelik hava destekli yol uygulamasında; 77 araç ve 193 motosiklet kontrol edildi. Kontroller sonucunda kuralları ihlal eden 3 araç ve 24 motosiklet sürücüsüne toplam 174 bin 387 lira trafik cezası kesildi. Ayrıca 6 motosiklet ve 1 araç trafikten menedildi.