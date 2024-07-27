Devrilen vincin altında kalan operatör öldü

ADANA’nın Feke ilçesinde vinç devrildi. Kaza sırasında kapıyı açıp atlayan operatör Ufuk Büyüktürkeli, vincin altında kalıp hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Akkaya Mahallesi’nde saat 15.30’da meydana geldi. Taş kırma şantiyesinde çalışan Ufuk Büyüktürkeli’nin kullandığı vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Bu sırada araçtan atlayan Büyüktürkeli, vincin altında kaldı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ve kurtarma ekiplerinin müdahale ettiği operatörün öldüğü belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.