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        Oğlunu iple bağladığı motosikletin arkasında koşturan baba gözaltına alındı

        ADANA'da arkadaşlarıyla kavga eden 13 yaşındaki oğlu Ahmet H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 10:38 Güncelleme: 28.07.2024 - 10:40
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        Oğlunu iple bağladığı motosikletin arkasında koşturan baba gözaltına alındı
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        ADANA'da arkadaşlarıyla kavga eden 13 yaşındaki oğlu Ahmet H.'yi cezalandırmak için kemerine bağladığı iple motosikletin arkasında metrelerce koşturan tarım işçisi Mahcub H. (51), kaldığı çadırda gözaltına alındı.

        Olay, 25 Temmuz'da Yüreğir ilçesi Pekmezli Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli tarım işçisi Mahcub H., arkadaşlarıyla kavga eden Ahmet H.'yi cezalandırmak istedi. Mahcub H., yanında getirdiği ipin bir ucunu oğlunun kemerine diğer ucunu da motosikletin arkasına bağladı. Oğlunu motosikletinin arkasından metrelerce koşturarak cezalandıran Mahcub H., çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Mahcub H. ve ailesinin çadırını tespit eden ekipler, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleriyle baskın yaptı. Mahcub H. gözaltına alınırken, Ahmet H. ile annesi Halide M. ise Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne götürüldü. Gözaltına alınan Mahcub H. işlemleri için emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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