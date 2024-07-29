Adana'da orman yangını

Yangın, saat 04.00 ilçeye bağlı Köseli Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Ormandan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleye etti. Tedbir amaçlı yaklaşık 10 yayla evi tahliye edilirken, ekiplerin bölgede söndürme çalışması devam ediyor.

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