Adana'da orman yangını (2)

326KİŞİLİK EKİP SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR

Adana'nın Kozan ilçesi Köseli Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında çıkan orman yangınına 29 arasöz, 15 su ikmal aracı, 14 ilk müdahale aracı, 5 helikopter, 2 uçak, 8 iş makinası, 16 su tankeri ve 326 personelle müdahale sürüyor. 11 farklı noktadan, 36 kişilik destek ekibi de söndürme çalışmalarına katılmak için yola çıktı.

2 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangının yayılma ihtimaline karşı evinin çevresine hortumla su tuttu. Dumandan rahatsızlanan bir kişi, hastaneye götürüldü. Yangının sıçradığı 2 ev de yandı. Daha önce boşaltılan evlerde de ağır hasar oluştu.