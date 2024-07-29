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        Adana'da orman yangını (2)

        326KİŞİLİK EKİP SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORAdana'nın Kozan ilçesi Köseli Mahallesi'nde saat 04.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 10:31 Güncelleme: 29.07.2024 - 10:35
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        Adana'da orman yangını (2)
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        326KİŞİLİK EKİP SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR

        Adana'nın Kozan ilçesi Köseli Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında çıkan orman yangınına 29 arasöz, 15 su ikmal aracı, 14 ilk müdahale aracı, 5 helikopter, 2 uçak, 8 iş makinası, 16 su tankeri ve 326 personelle müdahale sürüyor. 11 farklı noktadan, 36 kişilik destek ekibi de söndürme çalışmalarına katılmak için yola çıktı.

        2 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

        Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangının yayılma ihtimaline karşı evinin çevresine hortumla su tuttu. Dumandan rahatsızlanan bir kişi, hastaneye götürüldü. Yangının sıçradığı 2 ev de yandı. Daha önce boşaltılan evlerde de ağır hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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