Adana'da orman yangını (2)
326KİŞİLİK EKİP SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORAdana'nın Kozan ilçesi Köseli Mahallesi'nde saat 04.
326KİŞİLİK EKİP SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR
Adana'nın Kozan ilçesi Köseli Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında çıkan orman yangınına 29 arasöz, 15 su ikmal aracı, 14 ilk müdahale aracı, 5 helikopter, 2 uçak, 8 iş makinası, 16 su tankeri ve 326 personelle müdahale sürüyor. 11 farklı noktadan, 36 kişilik destek ekibi de söndürme çalışmalarına katılmak için yola çıktı.
2 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangının yayılma ihtimaline karşı evinin çevresine hortumla su tuttu. Dumandan rahatsızlanan bir kişi, hastaneye götürüldü. Yangının sıçradığı 2 ev de yandı. Daha önce boşaltılan evlerde de ağır hasar oluştu.
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