Töre cinayetinden ağır yaralı kurtulan Hilal, peçeli cinayet şüphelisi eşini sesinden tanımış

ADANA’da aile meclisi kararıyla kara çarşaf giyip peçe takarak eski eşinin birlikte yaşadığı Yusuf Gença'yı (31) öldürüp, eski eşi Hilal Şahin'i (30) ise ağır yaralayan Abidin Uçar (29), cinayeti kayınbabası ve kayınbiraderinin baskısı üzerine işlediğini söyledi. Duruşmaya katılan Hilal Şahin, “Peçeliler içeri girip ateş etti. Öldüğümü düşünerek başımda kelimeişehadet getirdi. Sesinden eski eşim Abidin olduğunu anladım” dedi.

Merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde biri kara çarşaflı, diğeri şapkalı 2 kişi 9 Haziran 2022’de, 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Yusuf Gença'nın evinin önüne geldi. Evin zilini çalan şüpheliler, kapıyı açan Gença ile birlikte yaşadığı Hilal Şahin'e tabancayla peş peşe ateş edip olay yerinden kaçtı. Gença hayatını kaybederken Hilal Şahin ise hastaneye kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, Hilal Şahin'in anlaşmazlık yaşadığı eski eşi Abidin Uçar'ı 2 yıl önce terk ederek Yusuf Gença'nın yanına taşındığını, daha sonra boşandığını tespit etti. Ekipler, ayrıca Hilal Şahin'e ailesinin Yusuf Gença'dan ayrılması ya da nikah kıyması yönünde baskı yaptığını belirledi. Cinayeti Abidin Uçar ile A.D.’nin (17) gerçekleştirdiği, saldırıyı Hilal Şahin'in ailesinin azmettirdiği tespit edildi. Ekipler, Hilal Şahin'in eski eşi Abidin Uçar, babası Hacı Şahin (58), kardeşi Şahan Şahin (31), amcası Musa Şahin (52), kuzenleri Biran Şahin (23), Mehmet Sait Sızmaz (37), eşi Meltem Sızmaz’ı (37) ve A.D.’yi gözaltına aldı. Baba Hacı Şahin, kardeşi Musa Şahin ve oğlu Şahan Şahin, eski damatları Abidin Uçar'ı eve çağırarak cinayeti planladıklarını belirlendi.

SALDIRI ÖNCESİ ÇARŞAF GİYDİ Olay günü amca Musa Şahin, kara çarşaf giyen Abidin Uçar ile şapka takan A.D.'yi otomobille eve yakın parka getirdiği tespit edildi. Uçar ile A.D.'nin dikkat çekmemek için kol kola girip aile gibi davranarak sokakta yürüdükleri sonrasında da Yusuf Gença’nın evine gittikleri tespit edildi. Şüpheli A.D.'nin kapıyı çaldığı, Abidin Uçar’ın da kapının açılması üzerine içeri girip önce eski eşinin birlikte Yusuf Gença'ya ardından da eski eşi Hilal Şahin’e ateş ettikten sonra kaçtı. Gença ölürken, Hilal Şahin ise ağır yaralandı.

DAVA AÇILDI Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Abidin Uçar, A.D., Hacı Şahin, Musa Şahin, Şahan Şahin, Biran Şahin ile adli kontrolle serbest bırakılan Mehmet Sait Sızmaz ve eşi Meltem Sızmaz hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcı, sanıkların ‘tasarlayarak ve töre saiki ile öldürme’ ile ‘öldürmeye teşebbüs’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 20’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Adana 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen davaya devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Abidin Uçar, A.D., Hacı Şahin ve Musa Şahin ile olayda ağır yaralanan Hilal Şahin, öldürülenin babası Esef Gença ile tarafların avukatları katıldı. Yargılama sırasında daha önce tahliye edilen Şahan Şahin ve Biran Şahin ise duruşmaya katılmadı.

‘EŞİM ÇOCUKLUK ARKADAŞIMLA KAÇTI’ Sanık Abidin Uçar, 10 yıllık eşi Hilal Şahin’in çocukluk arkadaşı olan Yusuf Gença ile kaçtığını söyledi. 3-5 ay geçtikten sonra eşinin kötü yola düştüğünü iddia eden Uçar, “Yusuf’a birkaç defa sosyal medyadan yazdım, ‘Onu kötü yola sokma’ dedim. Yusuf da ‘Benim malım seni ilgilendirmez’ dedi. Daha sonra çocuklarımı yanıma aldım. Kızımın vücudunda morluklar vardı. Yusuf, kızıma cinsel istismarda bulunmuş. Kızımın karakolda bu yönde ifadesi var” dedi. ‘AYAKLARINA SIKACAKSIN’

Kayınpederi Hacı Şahin’ın kızı Hilal’in kötü yola düştüğünü öğrendiğini ve kendisine ‘Ayaklarına sıkacaksın’ dediğini iddia eden Abidin Uçar, savunmasında şunları söyledi: "O sırada uyuşturucu kullandım. Hacı Şahin kardeşi Musa’ya ‘Bizi parka götür’ dedi. Arabada ben, A.D., Hacı Şahin, Musa Şahin vardı. Sigara almak için aracı durdurdum. Çarşaf aldım. Hacı Şahin de silahı verdi. Sonra Yusuf’un adresine gittik. A.D. kapıyı çaldı. Yusuf’u gördüğümde rastgele ateş ettim. İçeri girdim Hilal yerde ağlıyordu. Yanına gittim ona da rastgele ateş ettim. Sonra evden ayrıldık. Sokakta üzerimi değiştirdim.”

‘CİNAYETTEN HABERİM YOKTU’ 12-13 yaşından bu yana uyuşturucu kullandığını belirten sanıklardan A.D. de olayın böyle olacağını bilmediğini cinayetten haberini olmadığını ileri sürdü. Diğer sanıklar da olayla ilgilerinin olmadığını belirterek, suçlamaları kabul etmedi. ‘AİLEMDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM’ Hilal Şahin, eski eşi Abidin Uçar tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını söyledi. Daha sonra Yusuf Gença ile kaçtığını belirten Hilal Şahin, “Olay günü kapı çaldı. 2 kişi içeri girdi. Biri peçeliydi, diğer şapkalıydı. Önce Yusuf’a, sonra bana ateş edildi. Benim öldüğümü düşünerek başımda kelime-i şahadet getirdi. Sesinden hatırladığım kadarıyla bu şahıs eski eşim Abidin’dir. Sadece Abidin’den şikayetçiyim, ailemden şikayetçi değilim” dedi.