Adana'da orman yangını; kontrol altında (4)
YANGINKONTROL ALTINDAAdana'nın Kozan ilçesi Köseli Mahallesi'nde saat 04.
YANGINKONTROL ALTINDA
Adana'nın Kozan ilçesi Köseli Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Saat 15.00 sıralarında kontrol altına alınan ve yaklaşık 35 hektar alanın zarar gördüğü bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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