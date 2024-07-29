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        Adana'da orman yangını; kontrol altında (4)

        YANGINKONTROL ALTINDAAdana'nın Kozan ilçesi Köseli Mahallesi'nde saat 04.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 15:40 Güncelleme: 29.07.2024 - 15:40
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        Adana'da orman yangını; kontrol altında (4)
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        YANGINKONTROL ALTINDA

        Adana'nın Kozan ilçesi Köseli Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Saat 15.00 sıralarında kontrol altına alınan ve yaklaşık 35 hektar alanın zarar gördüğü bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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