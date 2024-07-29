Adana'daki cinayette azmettirici ile tetikçiye müebbet hapis
ADANA'daYusuf Yosunkaya'yı (30) öldüren Ömer Kırmızıtaş (25) ile azmettirici Onur Şirin (29), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
ADANA’daYusuf Yosunkaya'yı (30) öldüren Ömer Kırmızıtaş (25) ile azmettirici Onur Şirin (29), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Yusuf Yosunkaya, 22 Şubat 2022'de Yeni Mahalle'de otomobiline binerken silahlı saldırıya uğradı. Yosunkaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, saldırgan kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, cinayet şüphelisi Ömer Kırmızıtaş'ı kayınpederinin evinde yakaladı. Evde yapılan aramada cinayette kullanılan tabanca da ele geçirildi.
KAVGAYI AYIRIRKEN DAYAK YEMİŞ
Tutuklanan Ömer Kırmızıtaş ifadesinde; cinayetten 1 hafta önce Onur Şirin ve Yusuf Yosunkaya ile bir araya geldiklerini, Yosunkaya'nın dini nikahlı yaşadığı kişiden ayrılan Onur Şirin'e, "Eşini boşadın, bir çocuğuyla ortada bıraktın" dediğini belirtti. İkilinin bu nedenle kavga ettiğini, araya girdiği sırada Yusuf Yosunkaya tarafından dövüldüğünü belirten Kırmızıtaş, cinayeti bu yüzden işlediğini itiraf etti.
AYNI DOLMUŞTA YAN YANA OTURMUŞLAR
Soruşturmayı derinleştiren polis, cinayetin azmettiricisi olarak Onur Şirin'i yakalamak için çalışma başlattı. Şirin'in, Ömer Kırmızıtaş ile aynı dolmuşa binip, yan yana oturdukları görüntüler ortaya çıktı. 5 ay süren takibin ardından Onur Şirin, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada yakalandı. Şirin de ifadesinin ardından tutuklandı. Onur Şirin ve Ömer Kırmızıtaş hakkında Adana 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan açılan dava karara bağlandı. Karar duruşmasına tutuklu sanıklar Şirin ve Kırmızıtaş bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.
'BENİ ONUR AZMETTİRDİ'
Tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada savunmalarını yapan sanıklardan Ömer Kırmızıtaş, kendisini Onur Şirin'in azmettirdiğini söyleyerek, "Onur'un eski eşi ile Yusuf arkadaşlık yapıyordu. Bu yüzden araları iyi değildi. Onur, benden Yusuf'u öldürmemi istedi. Yusuf'un evine Onur ile birlikte gittik. Onur otomobilde bekledi. Yusuf beni görünce küfretmeye başladı. Bıçakla üzerime gelince ayaklarına 3-4 el sıktım. Benim Yusuf ile bir husumetim yoktur. Beni azmettiren Onur'dur" dedi.
Onur Şirin de arkadaşı Ömer Kırmızıtaş'ı, Yusuf Yosunkaya'yı öldürmesi için azmettirmediğini beliryerek "Suçsuzum, olayla ilgim yok" diyerek tahliyesini ve beraatini istedi. Mahkeme heyeti, her iki sanığı da müebbet hapis cezasına mahkum etti.
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