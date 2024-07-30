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        Gardıroptan hafif makineli tüfek çıktı

        ADANA'da çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin saklandığı eve operasyon düzenleyen polis, yatak odasındaki gardırobun çekmecesindeki mekanizmalı gizli bölmede hafif makineli tüfek, komodinde ise ruhsatsız tabanca ve 85 mermi ele geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 09:59 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:05
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        Gardıroptan hafif makineli tüfek çıktı
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        ADANA’da çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin saklandığı eve operasyon düzenleyen polis, yatak odasındaki gardırobun çekmecesindeki mekanizmalı gizli bölmede hafif makineli tüfek, komodinde ise ruhsatsız tabanca ve 85 mermi ele geçirdi. ‘Silahla tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçundan aranan Selim B. (21), ‘dolandırıcılık’ suçundan aranan Sanem K. (19) ve Aslan G. (19) gözaltına alındı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi’ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Müstakil eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı aramada komodin çekmecesinde ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 85 mermi, 9,15 gram bonzai, 2 çalıntı araç plakası, 3 uçaksavar mermisi ile hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen 2 maske ele geçirdi. Öte yandan yatak odasındaki gardırobun çekmecesini açan ekipler, mekanizmalı gizli bölmede hafif makineli tüfek buldu. Evdeki şüpheliler Selim B., Sanem K.. ile Aslan G.’yi gözaltına alındı.

        Polis merkezine götürülen şüphelilerden Selim B.’nin ‘silahla tehdit’ ve ‘kasten yaralama’, Sanem K.’nin ise Ankara’da ‘dolandırıcılık’ suçundan arandığı belirlendi. Aslan G.’nin ise ‘kasten yaralama’, ‘uyuşturucu kullanma’ ve ‘cinsel istismar’ suçundan 22 kaydı olduğu belirtildi. Şüphelilerin sorguları sürerken, ele geçirilen silahlar ise incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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