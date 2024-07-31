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        Dron destekli uygulamada yayalara yol vermeyen sürücülere 3 bin 135'er lira ceza

        ADANA'da trafik ışığı olmayan geçitlerde yayalara yol vermeyen 34 otomobil sürücüsü, dron destekli uygulamayla tespit edilip, 3 bin 135'er lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 11:35 Güncelleme: 31.07.2024 - 11:40
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        Dron destekli uygulamada yayalara yol vermeyen sürücülere 3 bin 135'er lira ceza
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        ADANA’da trafik ışığı olmayan geçitlerde yayalara yol vermeyen 34 otomobil sürücüsü, dron destekli uygulamayla tespit edilip, 3 bin 135'er lira ceza kesildi. Uygulamaya tepki gösteren sürücülerden biri, “Diğer araçlar da yol vermedi, benim alakam yok. Eğer gördüysem; haram, zehir zıkkım olsun” dedi.

        Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik ışığı olmayan yaya geçitlerinde bekleyen ya da yolun karşısına geçmek isteyen yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik uygulama başlattı. Trafiğin yoğun olduğu Bülent Angın, Şehitler ve Ziyapaşa Bulvarı ile Atatürk Caddesi’nde konuşlanan ekipler, 8 dronla yayalara yol vermeyen ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan sürücüleri tespit etti. Uygulama kapsamında 34 araç, ihlallerin tespit edildiği noktanın ilerisinde polis tarafından durduruldu. Sürücüler, polise itiraz ederek cezadan kurtulmaya çalıştı. Bazı sürücüler yayaları görmediğini, bazıları da ihlali yapanın yayalar olduğunu savundu. Bu sırada zaman zaman tansiyon yükseldi.

        Ceza yiyen sürücülerden biri, “Işıklı kavşakta soldan geçiyordum. Diğer araçlar da yol vermedi, benim alakam yok. Eğer gördüysem; haram, zehir zıkkım olsun. Yayayı görseydim, yol vermemezlik yapmazdım. Ben dağda terörist kovalamış biriyim. İnsana nasıl yol vermeyeyim?” dedi.

        Başka bir sürücü ise “Ben değil, yaya suçlu. Birden geçide girip, üzerime geldi” diye konuştu.

        Yaklaşık bir saat süren uygulamanın sonunda yayaya yol vermeyen 34 sürücüye 3 bin 135'er lira, emniyet kemeri takmadığı belirlenen 45 sürücüye 691'er lira, kask takmayan 27 motosiklet sürücüsüne ise 690'ar lira idari para cezası kesildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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