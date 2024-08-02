TIR'ında 46 kilo esrar çıkan şoför: Teslim edip, para alacaktım

ADANA'da narkotik polisi, otoyolda takibe alıp, durdurduğu TIR'da eğitimli köpek 'Barbara' ile yaptığı aramada, yatak bölümündeki valizde 46 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınıp, ifadesinde, "Uyuşturucu maddeyi tanımadığım bir kişiden aldım. Teslim edip, para alacaktım" diyen şoför Burhan K. (32), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti. Şüphe üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe alınan TIR, uygulama noktasında durduruldu. Şoför Burhan K.'nin indirildiği araçta narkotik köpeği 'Barbara' ile arama yapıldı. Barbara, şoför koltuğunun arkasındaki yatağın üzerindeki valize tepki verdi. Valizi açan narkotik polisi 46 kilo esrar buldu, şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen Burhan K., sorgusunda, "Uyuşturucu maddeyi tanımadığım bir kişiden aldım. Teslim edip, para alacaktım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burhan K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.