Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        'Gürültü' ihbarına giden polis ekibine taş ve bank ile saldırmaya kalkıştılar

        ADANA'da çocuk parkında otururken yüksek sesle konuşan Cumali B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 10:30 Güncelleme: 02.08.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Gürültü' ihbarına giden polis ekibine taş ve bank ile saldırmaya kalkıştılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA’da çocuk parkında otururken yüksek sesle konuşan Cumali B. (26) ve arkadaşı Orhan A. (23) ile yakınları Zahir T. (54), Ramazan M. (37), Ekrem T. (36) ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekibine küfür ederek direndi. Zahir T. parktaki bankı yerinden sökmeye çalıştı, Ramazan M. ise kaldırım taşıyla polis ekibine tehditler savurdu. Polisin, havaya uyarı ateşi açıp biber gazı kullanarak gözaltına aldığı 5 şüpheli tutuklandı.

        Olay, 31 Temmuz saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Çocuk parkında oturan Cumali B. (26) ile arkadaşı Orhan A. (23), iddiaya göre, yüksek sesle konuşarak çevreye rahatsızlık verdi. Mahallelinin ihbarıyla parka gelen motorize yunus ekibi, şüphelilere kimlik kontrolü yapmak istedi. Bu sırada polisin yanına gelen Zahir T., ekibe, “Siz kimsiniz, bize kimlik soruyorsunuz” dedi. Durumu fark eden çevredeki tanıdıkları Ramazan M. ile Ekrem T. ise küfrederek, polisin üzerine yürüdü. Ekip telsizle destek istedikten sonra şüphelilere biber gazıyla müdahale edip, havaya uyarı ateşi açtı. Şüphelilerden Zahir T., parktaki bankı yerinden sökmeye çalıştı. Ramazan M. ise yerden aldığı kaldırım taşıyla polis ekibine tehditler savurdu. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de gelmesiyle kalabalık dağıtıldı. Olayın ardından 5 şüpheli gözaltına alındı. Bağlar Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen Cumali B., Zahir T., Ramazan M ve Ekrem T.’nin ‘kasten yaralama’ suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu belirtildi. Şüpheliler, sorgularında haklarındaki suçlamaları reddedip, polise direnmediklerini öne sürdü.

        Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Anne ve kızını hayattan kopardı! 50 yıla kadar hapsi istendi
        Anne ve kızını hayattan kopardı! 50 yıla kadar hapsi istendi
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        SGK, emekliye fark ödemesinde tarihi açıkladı
        SGK, emekliye fark ödemesinde tarihi açıkladı
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Eğirdir Gölü'nün bölünmesine 1,2 kilometre kaldı
        Eğirdir Gölü'nün bölünmesine 1,2 kilometre kaldı
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Biden Haniye suikastına ilişkin ne dedi?
        Biden Haniye suikastına ilişkin ne dedi?
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Kanun yürürlüğe girdi
        Kanun yürürlüğe girdi
        Anne karnında şaşırtan keşif!
        Anne karnında şaşırtan keşif!
        ABD Venezuela'da seçim sonucunu tanımıyor
        ABD Venezuela'da seçim sonucunu tanımıyor
        İnsanlar gerçekten "multitask" olabilir mi?
        İnsanlar gerçekten "multitask" olabilir mi?
        Doğu Karadeniz'de yağmur var... Türkiye güneşli
        Doğu Karadeniz'de yağmur var... Türkiye güneşli
        Âşıklar toplu taşımada
        Âşıklar toplu taşımada
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!

        Benzer Haberler

        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa 20'şer yıla kadar hapis ist...
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa 20'şer yıla kadar hapis ist...
        TIR'ında 46 kilo esrar çıkan şoför: Teslim edip, para alacaktım
        TIR'ında 46 kilo esrar çıkan şoför: Teslim edip, para alacaktım
        Adana'da durdurulan tırda 46 kilogram esrar ele geçirildi
        Adana'da durdurulan tırda 46 kilogram esrar ele geçirildi
        Adana'da kurtların saldırısı sonucu 11 kuzu telef oldu
        Adana'da kurtların saldırısı sonucu 11 kuzu telef oldu
        Beyzaparı'nda düzenlenecek festivalin ilk gün etkinlikleri iptal edildi
        Beyzaparı'nda düzenlenecek festivalin ilk gün etkinlikleri iptal edildi
        Adana'da kurt sürüsünün saldırısında 11 küçükbaş öldü
        Adana'da kurt sürüsünün saldırısında 11 küçükbaş öldü