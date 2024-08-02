'Gürültü' ihbarına giden polis ekibine taş ve bank ile saldırmaya kalkıştılar

ADANA’da çocuk parkında otururken yüksek sesle konuşan Cumali B. (26) ve arkadaşı Orhan A. (23) ile yakınları Zahir T. (54), Ramazan M. (37), Ekrem T. (36) ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekibine küfür ederek direndi. Zahir T. parktaki bankı yerinden sökmeye çalıştı, Ramazan M. ise kaldırım taşıyla polis ekibine tehditler savurdu. Polisin, havaya uyarı ateşi açıp biber gazı kullanarak gözaltına aldığı 5 şüpheli tutuklandı.

Olay, 31 Temmuz saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Çocuk parkında oturan Cumali B. (26) ile arkadaşı Orhan A. (23), iddiaya göre, yüksek sesle konuşarak çevreye rahatsızlık verdi. Mahallelinin ihbarıyla parka gelen motorize yunus ekibi, şüphelilere kimlik kontrolü yapmak istedi. Bu sırada polisin yanına gelen Zahir T., ekibe, “Siz kimsiniz, bize kimlik soruyorsunuz” dedi. Durumu fark eden çevredeki tanıdıkları Ramazan M. ile Ekrem T. ise küfrederek, polisin üzerine yürüdü. Ekip telsizle destek istedikten sonra şüphelilere biber gazıyla müdahale edip, havaya uyarı ateşi açtı. Şüphelilerden Zahir T., parktaki bankı yerinden sökmeye çalıştı. Ramazan M. ise yerden aldığı kaldırım taşıyla polis ekibine tehditler savurdu. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.