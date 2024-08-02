Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da yangına müdahale için barajdan su alan helikopter düştü (3)

        '5MÜRETTEBAT YARALI KURTULDU'Orman Genel Müdürlüğü, Adana'nın Kozan ilçesinde yangın söndürme helikopterinin su alırken Gökdere Barajı'na düşmesine ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 17:53 Güncelleme: 02.08.2024 - 17:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da yangına müdahale için barajdan su alan helikopter düştü (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ‘5MÜRETTEBAT YARALI KURTULDU'

        Orman Genel Müdürlüğü, Adana'nın Kozan ilçesinde yangın söndürme helikopterinin su alırken Gökdere Barajı'na düşmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Adana'nın Kozan ilçesinde 15.45'te başlayan orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten ve Genel Müdürlüğümüz tarafından kiralık olarak kullanılan Mİ-8 tipindeki helikopter 16.20 sularında Göksu Çayı'ndan su aldığı esnada bilinmeyen bir nedenle kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 3'ü Rus uyruklu toplam 5 mürettebat yaralı olarak kurtulmuştur. Mürettebatımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadelemizde destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        6 yaşındaki çocuğa işkence: Babaanne ve baba gözaltında
        6 yaşındaki çocuğa işkence: Babaanne ve baba gözaltında
        Temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu
        Temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Tarihi takasın perde arkası
        Tarihi takasın perde arkası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Genco Erkal'a veda
        Genco Erkal'a veda
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?

        Benzer Haberler

        Adana'da yangına müdahale için barajdan su alan helikopter düştü (4)
        Adana'da yangına müdahale için barajdan su alan helikopter düştü (4)
        Ordu'da bulunan mantar türü dünya literatürüne kazandırıldı
        Ordu'da bulunan mantar türü dünya literatürüne kazandırıldı
        Adana'da yangına müdahale için barajdan su alan helikopter düştü; 5 mürette...
        Adana'da yangına müdahale için barajdan su alan helikopter düştü; 5 mürette...
        Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter suya düştü
        Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter suya düştü
        flaş
        flaş
        539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri Adana'da yapılacak
        539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri Adana'da yapılacak