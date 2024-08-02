Adana'da yangına müdahale için barajdan su alan helikopter düştü (3)

‘5MÜRETTEBAT YARALI KURTULDU'

Orman Genel Müdürlüğü, Adana'nın Kozan ilçesinde yangın söndürme helikopterinin su alırken Gökdere Barajı'na düşmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Adana'nın Kozan ilçesinde 15.45'te başlayan orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten ve Genel Müdürlüğümüz tarafından kiralık olarak kullanılan Mİ-8 tipindeki helikopter 16.20 sularında Göksu Çayı'ndan su aldığı esnada bilinmeyen bir nedenle kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 3'ü Rus uyruklu toplam 5 mürettebat yaralı olarak kurtulmuştur. Mürettebatımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadelemizde destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.