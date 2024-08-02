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        Adana'da yangına müdahale için barajdan su alan helikopter düştü (4)

        BAKANYERLİKAYA: EN BÜYÜK TESELLİMİZ, 5 PERSONELİN SAĞ KURTULMALARIİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınına müdahalede bulunan ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan helikopterin kırıma uğraması sonucu suya düştüğü, 5 kişilik mürettebatın kurtulduğu olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 17:56 Güncelleme: 02.08.2024 - 17:56
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        Adana'da yangına müdahale için barajdan su alan helikopter düştü (4)
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        BAKANYERLİKAYA: EN BÜYÜK TESELLİMİZ, 5 PERSONELİN SAĞ KURTULMALARI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınına müdahalede bulunan ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan helikopterin kırıma uğraması sonucu suya düştüğü, 5 kişilik mürettebatın kurtulduğu olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Adana Kozan'da meydana gelen orman yangınına müdahalede bulunan ve Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan helikopter maalesef Gökdere Barajı'ndan su alırken kırıma uğradı. En büyük tesellimiz helikopterde görev yapan beş personelin, kazadan sağ olarak kurtarılması. Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Orman Genel Müdürlüğü personelimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Orman yangınlarıyla mücadele eden tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizi korusun. En büyük tesellimiz helikopterde görev yapan beş personelin, kazadan sağ olarak kurtarılması. Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Orman Genel Müdürlüğü personelimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Orman yangınlarıyla mücadele eden tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizi korusun" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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