Adana'da yangına müdahale için barajdan su alan helikopter düştü (5)

Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınına müdahalede bulunan ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan helikopterin kırıma uğraması sonucu suya düştüğü olaydan yaralı olarak kurtarılan 5 kişilik mürettebat, askeri helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu, kontrol amaçlı hastaneye götürüldükleri bildirildi.

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