Adana'da yangına müdahale için barajdan su alan helikopter düştü: (6)

Adana'nın Kozan ilçesinde müdahale için görevlendirilen Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan helikopterin kırıma uğraması sonucu suya düştüğü Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki orman yangını kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına başladı. Öte yandan helikopterin kırıma uğrayarak suya düşmesi sonucu kurtarılan 5 kişilik mürettebatın tekneyle karaya çıkartıldığı ortaya çıktı. Sağlık durumları iyi olan teknedeki mürettebat cep telefonuyla görüntülendi.

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