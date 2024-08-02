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        Adana'da yangına müdahale için barajdan su alan helikopter düştü: (7)

        MÜRETTEBATIKURTARAN TEKNECİ: SARILIP, TEŞEKKÜR ETTİLERAdana'nın Kozan ilçesinde yangına müdahale için görevlendirilen ve kırıma uğrayıp baraj gölüne düşen helikopterdeki mürettebatı teknesiyle kurtaran Soner Birdir (33), "Ben aşağıda bekliyordum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 21:12 Güncelleme: 02.08.2024 - 21:15
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        Adana'da yangına müdahale için barajdan su alan helikopter düştü: (7)
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        MÜRETTEBATIKURTARAN TEKNECİ: SARILIP, TEŞEKKÜR ETTİLER

        Adana’nın Kozan ilçesinde yangına müdahale için görevlendirilen ve kırıma uğrayıp baraj gölüne düşen helikopterdeki mürettebatı teknesiyle kurtaran Soner Birdir (33), "Ben aşağıda bekliyordum. Komşum Selvi teyze görmüş, bana seslendi. Hemen ağabeyimi de alıp, tekneyle açıldık. Helikopter suya çakılmıştı. Burası 65 metre derinliğe ulaşıyor. 5 kişilerdi, 3’ü sudan çıkmaya çalışıyordu. Son anda yetişip, tekneye çıkardık. Yüzlerinde sıyrıklar vardı sadece. Sonrasında kıyıdaki ekiplere teslim ettik. Sarılıp, teşekkür ettiler. Ben de duygulandım, gözyaşı döktüm ama sevindik" diye konuştu.

        'TİTRİYORLARDI'

        Helikopterin düştüğünü gören Selvi Yıldız (65) ise "Helikopterin düştüğünü görünce hemen Soner’e haber verdim. Çıkarıp, getirdiler. 2’si titriyordu. Türkçeleri çok iyi değildi ama teşekkür ettiler. Su verdim hemen onlara. Kurtulmalarına çok sevindik" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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