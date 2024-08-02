Adana'da yangına müdahale için barajdan su alan helikopter düştü: (7)
MÜRETTEBATIKURTARAN TEKNECİ: SARILIP, TEŞEKKÜR ETTİLERAdana'nın Kozan ilçesinde yangına müdahale için görevlendirilen ve kırıma uğrayıp baraj gölüne düşen helikopterdeki mürettebatı teknesiyle kurtaran Soner Birdir (33), "Ben aşağıda bekliyordum.
MÜRETTEBATIKURTARAN TEKNECİ: SARILIP, TEŞEKKÜR ETTİLER
Adana’nın Kozan ilçesinde yangına müdahale için görevlendirilen ve kırıma uğrayıp baraj gölüne düşen helikopterdeki mürettebatı teknesiyle kurtaran Soner Birdir (33), "Ben aşağıda bekliyordum. Komşum Selvi teyze görmüş, bana seslendi. Hemen ağabeyimi de alıp, tekneyle açıldık. Helikopter suya çakılmıştı. Burası 65 metre derinliğe ulaşıyor. 5 kişilerdi, 3’ü sudan çıkmaya çalışıyordu. Son anda yetişip, tekneye çıkardık. Yüzlerinde sıyrıklar vardı sadece. Sonrasında kıyıdaki ekiplere teslim ettik. Sarılıp, teşekkür ettiler. Ben de duygulandım, gözyaşı döktüm ama sevindik" diye konuştu.
'TİTRİYORLARDI'
Helikopterin düştüğünü gören Selvi Yıldız (65) ise "Helikopterin düştüğünü görünce hemen Soner’e haber verdim. Çıkarıp, getirdiler. 2’si titriyordu. Türkçeleri çok iyi değildi ama teşekkür ettiler. Su verdim hemen onlara. Kurtulmalarına çok sevindik" dedi.
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