Eski baldızını pompalı tüfekle yaralayıp, onun sevgilisini öldüren sanığa müebbet hapis istemi

ADANA'da eski baldızı Deniz Tuncel'i (21) pompalı tüfekle yaralayıp, onun sevgilisi Şahan Uğurlu'yu (30) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Murat Kebude (37) hakkında müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 29 Mayıs saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. TIR şoförü Murat Kebude, 2023’te boşandığı eşi S.T.’den 2 kız çocuğunu alıp, marketten de yaş pasta aldıktan sonra evine gitti. Kebude, yolda eski baldızı Deniz Tuncel'i yürürken gördü. Bir süre sonra Tuncel’in sevgilisi Şahan Uğurlu, Kebude’nin evine gelerek, “Sen kimsin, benim sevgilime ters davranıyorsun?” dedi. Çıkan tartışmada Kebude, evdeki ruhsatsız pompalı tüfekle kızları salondayken Uğurlu’yu göğsünden vurdu. Çocuklarını alıp evden çıkan Kebude, merdivenlerde karşılaştığı baldızı Tuncel’i de göğsünden vurup, aşağı indi. Kebude, Sarıçam ilçesi Büyük Baklalı Mahallesi’ndeki ailesinin yanına gidip kızlarını teslim ettikten sonra polisi arayıp teslim oldu. Apartmanda oturanların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Uğurlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Deniz Tuncel hastanede tedavi altına alındı.

Olaydan sonra tutuklanan cinayet şüphelisi Murat Kebude hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, Kebude hakkında ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından iddianame hazırladı. Adana 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame yapılan incelemenin ardından kabul edildi. Savcı, sanık Murat Kebude’nin Şahan Uğurlu’yu öldürmekten müebbet, baldızı Deniz Tuncel’i ise öldürmeye teşebbüsten 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. İddianamede, sanık Murat Kebude, olay sırasında salonda bulunan kızı 11 yaşındaki E.D.K., ölen Şahan Uğurlu’nun babası Mahmut Uğurlu, yaralanan Deniz Tuncel’in annesi Dürdane Gezer’in ifadelerine yer verildi. 2023 yılında eşinden boşandığını, 2 kız çocuğunun velayetlerinin de kendisinde olduğunu, evde kaldığı zaman çocukların kendisi ile işi olduğu zaman ise kayınvalidesinde kaldığını belirten sanık Kebude, “Olay günü kızlarımı almak için çalıştığım firmaya ait TIR'la kayınvalidemin evine gittim. Çocuklar aşağıya indi, evimize giderken çocuklar yolda teyzeleri Deniz’i yürürken gördüler. El sallamak için yavaşlamamı ve camı açmamı istediler. Ancak durmak mümkün olmadığından durmadım, çocuklara ‘Zaten teyzeniz sizi görmüştür’ diyerek devam ettim. Eve geldiğimizde çocuklara pasta almak için pastaneye gittik, pasta alıp eve geçtik. Eve girmeden komşular birinin beni sorduğunu söylediler. Çocuklarımla eve çıktıktan 5 dakika kadar sonra telefonumu rehberimde kayıtlı olmayan biri beni arayarak, ‘Sen nasıl benim sözlüme TIR'la giderken homurdanırsın, sevgilime sen TIR'dayken ne dedin, sen görürsün, Sen nasıl sevgilime laf söylersin’ şeklinde tehdit eder tarzda söylemde bulundu. Deniz ile ilgili bir şey konuşmadığımı söylemeye çalışsam da beni dinlemedi” dedi.

CİNAYET ANINI ANLATTI 5-10 dakika sonra Şahan Uğurlu’nun evine geldiğini belirten sanık Murat Kebude, cinayet anını şöyle anlattı: "Bana ‘Ben Deniz'in sevgilisiyim, iki kişiyi öldürdüm, seni de öldürürüm’ diyerek kapıdan içeriyi bir adım attı. Sağ tarafta bulunan mutfaktaki tezgahın üzerindeki bıçağı gözüne kestirdiğini fark ettim. Beni ölümle tehdit ettiği için kendimi ve çocuklarım korumak ve püskürtmek için yatak odamda duvarın kenarında dayalı olarak duran ruhsatı bulunmayan tüfeği aldım. Tüfek elimde yere doğru tutar vaziyetteyken evden gitmesini istedim. Ancak o gitmemekte ısrar ederek tehditlerine devam ediyordu. Üstüme doğru hamle yapınca ben de kendimi korumak amacıyla tüfeğimi ona doğru doğrulttuğum esnada elimdeki tüfeğe doğru almak için hamle yaptı. Tüfeği geri çekmek isterken tüfek iki kez ardı ardına patladı ve yere düştü.”

Daha sonra kapıya çıkıp komşulara ‘Ambulans çağırın’ diye bağırdığını belirten sanık Kebude, olay sırasında evin salonunda bulunan 5 ve 11 yaşındaki kızlarını olayın şokundan daha fazla etkilenmemeleri için evden dışarı çıkarttığını söyledi. Merdivenden çocukları ile birlikte aşağı inerken baldızı Deniz ile karşılaştıklarını ifade eden sanık Kebude, “Merdivenden inerken küçük kızım sol elimde tüfek de sağ elimde duruyordu. Deniz ile karşılaşınca birden tüfeğin üzerine doğru hamle yaptı, ben tüfeği geriye doğru çekmek isterken, tüfek ateş aldı, Deniz'in yaralandığını gördüm. Daha sonra babamın evine gittim. Amacım çocuklarımı güvenli bir yere teslim etmekti. Sonra polise teslim oldum. Benim niyetim kesinlikle kimseyi yaralamak veya öldürmek değildi. Her ikisi de elimden tüfeği almaya çalışırken ben geri çektiğim esnada tüfek ateş aldı. Ben böyle bir olay yaşandığından dolayı pişmanım” ifadelerini kullandı.

‘ÇOK KORKTUM’ Şahan Uğurlu’nun öldürülmesi sırasında salonda kardeşi ile bulunan ve teyzesinin de yaralanmasını gören 11 yaşındaki E.D.K. iddianamede yer alan ifadesinde, “Eve giderken yolda teyzem Deniz’i gördük. Küçük kardeşim teyzemle konuşmak istedi. Ancak babam TIR kullandığı için yer de müsait olmadığı için durmadı ve eve gittik. Kapı çaldı. Kapıyı babam açtı. Teyzemin nişanlısı Şahan gelmişti. Kapıda tartışmaya başladılar. Ben ve kardeşim salondaydık. Bağrışma olunca ben salon kapısını açtım. Babamla Şahan'ı gördüm tekrar kapattım. Teyzemi görmedim. Bağırmalar sırasında patlama sesi duydum. Sonra babam salona geldi. Beni ve kardeşimi aldı evden çıkarken Şahan Uğurlu’yu ara holde kanlı bir şekilde yerde yatarken gördüm. Teyzemi görüp görmediğimi hatırlamıyorum. Çok korkmuştum. Kardeşim bağırıyordu. Evden çıkınca babam araba ile bizi dedemin evine götürdü” dedi.