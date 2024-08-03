Kozan'da anız yangını ormana sıçradı

Göller Yaylası Zincirli Kuyu mevkiinde saat 14.00 sıralarında tarlada yakılan anız, ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme personeli sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

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