Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kozan'da anız yangını ormana sıçradı

        ADANA'nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası Zincirli Kuyu mevkiinde çıkan anız yangını, ormana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 14:55 Güncelleme: 03.08.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kozan'da anız yangını ormana sıçradı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası Zincirli Kuyu mevkiinde çıkan anız yangını, ormana sıçradı. Bölgede ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Göller Yaylası Zincirli Kuyu mevkiinde saat 14.00 sıralarında tarlada yakılan anız, ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme personeli sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        Cihangir'de 3 kadına saldırı: 2 şüpheli gözaltında
        Cihangir'de 3 kadına saldırı: 2 şüpheli gözaltında
        Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali
        Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali
        Ersu Şaşma finalde
        Ersu Şaşma finalde
        Paris neden daha az maliyetli?
        Paris neden daha az maliyetli?
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        İşte dev derbinin 11'leri!
        İşte dev derbinin 11'leri!
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Deprem Bilgi Sistemi uygulamasına yeni özellik
        Deprem Bilgi Sistemi uygulamasına yeni özellik
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Çekim öncesi enerji depoladı
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        İflah olmaz kötümserler
        İflah olmaz kötümserler
        Depresyona karşı Çaykovski
        Depresyona karşı Çaykovski

        Benzer Haberler

        Adana'da döner kavşak kurallarına uyan sürücülere kebap ikramı
        Adana'da döner kavşak kurallarına uyan sürücülere kebap ikramı
        Adana'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        Adana'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        Eski baldızını pompalı tüfekle yaralayıp, onun sevgilisini öldüren sanığa m...
        Eski baldızını pompalı tüfekle yaralayıp, onun sevgilisini öldüren sanığa m...
        Adana'da yangına müdahale için barajdan su alan helikopter düştü: (7)
        Adana'da yangına müdahale için barajdan su alan helikopter düştü: (7)
        Adana'da yangına müdahale için barajdan su alan helikopter düştü: (6)
        Adana'da yangına müdahale için barajdan su alan helikopter düştü: (6)
        Adana'da yangına müdahale için barajdan su alan helikopter düştü (5)
        Adana'da yangına müdahale için barajdan su alan helikopter düştü (5)