Kozan'da anız yangını ormana sıçradı (2)
KONTROLALTINA ALINDIAdana'nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası Zincirli Kuyu mevkiinde anızların tutuşması sonucu çıkan ve ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.
KONTROLALTINA ALINDI
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası Zincirli Kuyu mevkiinde anızların tutuşması sonucu çıkan ve ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına başladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.