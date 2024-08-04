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        Limonda hasat başladı; bahçede kilosu 10 lira

        TÜRKİYE'de üretilen limonun önemli bir kısmını karşılayan Adana'da, hasat erken başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 10:11 Güncelleme: 04.08.2024 - 10:15
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        Limonda hasat başladı; bahçede kilosu 10 lira
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        TÜRKİYE'de üretilen limonun önemli bir kısmını karşılayan Adana'da, hasat erken başladı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Bu yıl havaların çok sıcak ve nemli gitmesinden dolayı hasat erken başladı. Eski yatak limonun şu anda halde kilogram fiyatı 50-55 lira ama bu mayer cinsi limon bahçede 10-13, halde 20-25 lira arasında" dedi.

        Ülke genelinde üretilen 1 milyon ton limonun geçen yıl yüzde 37'sini Çukurova karşıladı. Adana'da 230 bin dönüm alanda yetiştirilen mayer cinsi erkenci limonun hasadına, sıcak hava nedeniyle 3 hafta önce başlandı. Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından kesim tarihinin henüz belirlenmediği ancak pahalılığın önüne geçilmesi için erken hasada göz yumulduğu belirtildi.

        '1 HAFTA SONRA YATAK LİMONLAR BİTECEK'

        Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da hasat yapılan bahçelerde incelemelerde bulundu. Doğan, "Bu yıl havaların çok sıcak ve nemli gitmesinden dolayı hasat erken başladı. Şu an limonun suyu var ama biraz daha beklersek, limonda su daha da artacak. Eski yatak limonun şu anda halde kilogram fiyatı 50-55 lira ama bu mayer cinsi limon bahçede 10-13, halde 20-25 lira arasında. 1 hafta sonra yatak limonlar bitecek ve bu mayer cinsi limon piyasada kalacak" dedi.

        'REKOLTEDE YÜZDE 30 DÜŞÜŞ VAR'

        Kentte bu yıl 641 bin ton rekolte beklediklerini vurgulayan Doğan, "Geçen seneye oranla rekoltede yüzde 30 düşüş var. Bunun da en büyük nedeni hem sıcak hava hem de geçen sene para etmeyen limon ağaçları sökülmesi. Ancak bu rekolteyle de hem yurt içine hem de yurt dışına yetecek limonumuz var. Şu anda alıcı da satıcı da memnun" diye konuştu. Limon üreticisi Metin Televi ise 280 dönüm alanda üretim yaptıklarını belirterek, dönüm başı 5-6 ton verim beklediklerini, fiyatlardan da memnun olduklarını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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