Limonda hasat başladı; bahçede kilosu 10 lira

TÜRKİYE'de üretilen limonun önemli bir kısmını karşılayan Adana'da, hasat erken başladı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Bu yıl havaların çok sıcak ve nemli gitmesinden dolayı hasat erken başladı. Eski yatak limonun şu anda halde kilogram fiyatı 50-55 lira ama bu mayer cinsi limon bahçede 10-13, halde 20-25 lira arasında" dedi.

Ülke genelinde üretilen 1 milyon ton limonun geçen yıl yüzde 37'sini Çukurova karşıladı. Adana'da 230 bin dönüm alanda yetiştirilen mayer cinsi erkenci limonun hasadına, sıcak hava nedeniyle 3 hafta önce başlandı. Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından kesim tarihinin henüz belirlenmediği ancak pahalılığın önüne geçilmesi için erken hasada göz yumulduğu belirtildi.