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        Sahilde oturan gençlere ateş açıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde, sahilde oturan gençlere kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açılması sonucu Sadri Akarslan (22) hayatını kaybetti, arkadaşı Veli Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 15:44 Güncelleme: 04.08.2024 - 15:50
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        Sahilde oturan gençlere ateş açıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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        ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde, sahilde oturan gençlere kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açılması sonucu Sadri Akarslan (22) hayatını kaybetti, arkadaşı Veli Ö. (24) ağır yaralandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde halk plajı yanındaki Kenan Güveloğlu Parkı'nda meydana geldi. Deniz kenarındaki kameriyede oturan gençlere kimliği belirsiz, motosikletli 2 kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Göğüs ve karın bölgelerine kurşunlar isabet eden Sadri Akarslan ve Veli Ö., kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar motosikletle kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Akarslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağırlaşan Veli Ö. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yakınları hastaneye gelen Sadri Akarslan'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

        Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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