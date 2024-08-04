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        Suya batan helikopterin enkazı, balon sistemiyle çıkarılacak

        ADANA'nın Kozan ilçesinde 2 gün önce Gökdere Köprü Barajı'na düşen helikopter enkazının, su seviyesinin azaltıldıktan sonra balon sistemiyle yüzeye yaklaştırılıp vinçle karaya çıkarılması planlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 16:49 Güncelleme: 04.08.2024 - 16:55
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        Suya batan helikopterin enkazı, balon sistemiyle çıkarılacak
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde 2 gün önce Gökdere Köprü Barajı'na düşen helikopter enkazının, su seviyesinin azaltıldıktan sonra balon sistemiyle yüzeye yaklaştırılıp vinçle karaya çıkarılması planlandı. Çalışmalara, hazırlıkların tamamlanması için bir süre ara verildi.

        İlçedeki Kızlarsekisi Mahallesi'nde 2 Ağustos’ta çıkan orman yangınına müdahale için gönderilen yangın söndürme helikopteri, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'ndan su alırken bilinmeyen bir nedenle düştü. Helikopterde bulunan 5 kişilik mürettebat düştüğü barajdan yüzerek kurtuldu ve botlarla kıyıya çıkarıldı. Bir süre sonra orman yangını da diğer ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 5 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Su altındaki enkazın çıkarılması için çalışma başlatıldı.

        ENKAZ 38 METRE DERİNLİKTE

        Ankara ve Adana’dan bölgeye sevk edilen JAK ve SAK ekipleri ile su altı robotu, 'Mi-8' tipi yangın söndürme helikopterinin enkazına 38 metre derinlikte ulaştı. Helikopter enkazının, barajdaki su seviyesinin 10-15 metre azaltıldıktan sonra balon sistemiyle yüzeye yaklaştırılıp vinçle karaya çıkarılması planlandı. Ekipler, hazırlıkların tamamlanması için çalışmalara ara verdi. Enkaz çıkarma işleminin ilerleyen günlerde tamamlanacağı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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