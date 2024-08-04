Suya batan helikopterin enkazı, balon sistemiyle çıkarılacak

ADANA'nın Kozan ilçesinde 2 gün önce Gökdere Köprü Barajı'na düşen helikopter enkazının, su seviyesinin azaltıldıktan sonra balon sistemiyle yüzeye yaklaştırılıp vinçle karaya çıkarılması planlandı. Çalışmalara, hazırlıkların tamamlanması için bir süre ara verildi.

İlçedeki Kızlarsekisi Mahallesi'nde 2 Ağustos’ta çıkan orman yangınına müdahale için gönderilen yangın söndürme helikopteri, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'ndan su alırken bilinmeyen bir nedenle düştü. Helikopterde bulunan 5 kişilik mürettebat düştüğü barajdan yüzerek kurtuldu ve botlarla kıyıya çıkarıldı. Bir süre sonra orman yangını da diğer ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 5 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Su altındaki enkazın çıkarılması için çalışma başlatıldı.