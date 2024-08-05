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        Adana'da kanala giren çocuklar, başlarına kese kağıdı ve poşet geçirip yüzdü

        ADANA'da boğulma vakalarına rağmen hala sulama kanallarında serinleyen 2 çocuğun, gizlenmek için başlarına kese kağıdı ve poşet geçirip yüzmeleri, dikkat çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 11:47 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:50
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        Adana'da kanala giren çocuklar, başlarına kese kağıdı ve poşet geçirip yüzdü
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        ADANA'da boğulma vakalarına rağmen hala sulama kanallarında serinleyen 2 çocuğun, gizlenmek için başlarına kese kağıdı ve poşet geçirip yüzmeleri, dikkat çekti.

        Kentte haziran ayından bu yana, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, serinlemek için göle veya sulama kanallarına giren 16 kişi boğuldu. Polis ekiplerinin bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra belediyelerin havuz sayısını artırmasına rağmen çok sayıda çocuk ve genç, her gün serinlemek için kanallara girmeyi sürdürdü. Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde polisin uyarılarına rağmen köprüden kanala atlayan 2 çocuk, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarından gizlenmek için de başlarına kese kağıdı ve poşet geçirdi. Bir süre sonra sudan çıkıp tekrar atlayan çocuklar daha sonra uzaklaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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