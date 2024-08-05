Suya batan helikopterin enkazını çıkarmak için balon sistemi kuruluyor

ADANA'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce Gökdere Köprü Barajı'na düşen helikopter enkazının çıkarılması için dalgıçlar balon sistemi kurmaya başladı.

Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde 2 Ağustos’ta çıkan orman yangınına müdahale için gönderilen yangın söndürme helikopteri, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'ndan su alırken bilinmeyen bir nedenle düştü. Helikopterdeki 5 kişilik mürettebat düştüğü barajdan yüzerek kurtuldu ve botlarla kıyıya çıkarıldı. Bir süre sonra orman yangını da diğer ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 5 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Su altındaki enkazın çıkarılması için çalışma başlatıldı.