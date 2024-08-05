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        Suya batan helikopterin enkazını çıkarmak için balon sistemi kuruluyor

        ADANA'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce Gökdere Köprü Barajı'na düşen helikopter enkazının çıkarılması için dalgıçlar balon sistemi kurmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 15:42 Güncelleme: 05.08.2024 - 15:45
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        Suya batan helikopterin enkazını çıkarmak için balon sistemi kuruluyor
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce Gökdere Köprü Barajı'na düşen helikopter enkazının çıkarılması için dalgıçlar balon sistemi kurmaya başladı.

        Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde 2 Ağustos’ta çıkan orman yangınına müdahale için gönderilen yangın söndürme helikopteri, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'ndan su alırken bilinmeyen bir nedenle düştü. Helikopterdeki 5 kişilik mürettebat düştüğü barajdan yüzerek kurtuldu ve botlarla kıyıya çıkarıldı. Bir süre sonra orman yangını da diğer ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 5 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Su altındaki enkazın çıkarılması için çalışma başlatıldı.

        ENKAZ 38 METRE DERİNLİKTE

        Ankara ve Adana’dan bölgeye sevk edilen JAK ve SAK ekipleri ile su altı robotu, 'Mi-8' tipi yangın söndürme helikopterinin enkazına 38 metre derinlikte ulaştı. Helikopter enkazının, barajdaki su seviyesinin 10-15 metre azaltıldıktan sonra balon sistemiyle yüzeye yaklaştırılıp vinçle karaya çıkarılması planlandı. Dalgıçlar, balonların helikoptere nasıl bağlanacağı konusunda planlama yaptı. Ekipler, hazırlanan plan doğrultusunda kurulum çalışmalarına başladı. Çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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