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        Çoban, çaldığı koyunların parasıyla pavyonda eğlenirken yakalandı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde patronunun 60 koyununu çalıp satan çoban R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 16:24 Güncelleme: 05.08.2024 - 16:30
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        Çoban, çaldığı koyunların parasıyla pavyonda eğlenirken yakalandı
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde patronunun 60 koyununu çalıp satan çoban R.D., elde ettiği parayla pavyonda eğlenirken gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D., tutuklandı.

        Olay, 2 Ağustos'ta Kozan’a bağlı Yüksekören Mahallesi'nde meydana geldi. Çoban R.D., bakımlarıyla ilgilendiği K.İ.'nin 60 koyununu çaldı. R.D. koyunları gece saatlerinde kamyonetle Hatay'ın Dörtyol ilçesine götürerek bir kişiye sattı. K.İ.'nin ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri R.D.'nin elde ettiği parayla bir pavyonda eğlendiğini belirledi. Pavyona baskın yapan ekipler R.D.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D., tutuklandı. Koyunlar ise jandarma tarafından satın alan kişiden alınarak sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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