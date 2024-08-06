Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Evine sera kurup, kenevir yetiştiren şüpheli: Esrar piyasada çok pahalı, kendim için ektim

        ADANA'daapartman dairesinde özel düzenekli sera kurup, Hint keneviri yetiştiren Ceyhun K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 10:00 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evine sera kurup, kenevir yetiştiren şüpheli: Esrar piyasada çok pahalı, kendim için ektim
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'daapartman dairesinde özel düzenekli sera kurup, Hint keneviri yetiştiren Ceyhun K. (32), operasyonla yakalandı. İfadesinde, "Esrar piyasada çok pahalı. Kenevirleri kendime kullanmak için ektim" diyen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde Ceyhun K.'nin uyuşturucu madde üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin apartman dairesine operasyon düzenledi. Daireye giren polis, salon ve diğer 2 odada 3 ayrı termal çadır içerisinde zamanlayıcılı, ısı ölçerli, LED ışıklı ve vantilatörlü sera kurulduğunu belirledi. Adreste yapılan aramada, 55 kök Hint keneviri, 3 kilo 800 gram esrar, 6 şişe sıvı gübre ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan çok sayıda cihaz ele geçirildi. Ceyhun K., emniyetteki sorgusunda, "Esrar piyasada çok pahalı. Kenevirleri kendime kullanmak için ektim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ceyhun K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!
        Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        İngiltere sokakları karıştı!
        İngiltere sokakları karıştı!
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        Etkisi büyük oldu
        Etkisi büyük oldu
        İki bölge için yağmur uyarısı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi
        Yaralı şoför izin verdi, vatandaşlar meyveleri kasalarla götürdü
        Yaralı şoför izin verdi, vatandaşlar meyveleri kasalarla götürdü
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Cumhuriyet Savcısı ve ailesi darbedildi iddiası! 1 tutuklama
        Cumhuriyet Savcısı ve ailesi darbedildi iddiası! 1 tutuklama
        Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu!
        Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu!

        Benzer Haberler

        Adana'da evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı tutukland...
        Adana'da evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı tutukland...
        Kozan'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı
        Kozan'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı
        Çoban, çaldığı koyunların parasıyla pavyonda eğlenirken yakalandı
        Çoban, çaldığı koyunların parasıyla pavyonda eğlenirken yakalandı
        Suya batan helikopterin enkazını çıkarmak için balon sistemi kuruluyor
        Suya batan helikopterin enkazını çıkarmak için balon sistemi kuruluyor
        Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne 750 bin sazan yavrusu bırakıldı
        Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne 750 bin sazan yavrusu bırakıldı
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası