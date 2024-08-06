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        Belediyeye açtığı davayı kazanınca yolun asfaltını parçaladı; 54 iş yerine ulaşım kesildi

        ADANA'da, 10 yıl önce Sarıçam Belediyesi'nin imar düzenlemesiyle yapılan ve 54 iş yerinin olduğu iş merkezine çıkan sokaktaki asfalt, belediyeye hakkının ödenmediği iddiasıyla açtığı davayı kazanan arazi sahibi tarafından iş makineleriyle parçalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:03 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:06
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        Belediyeye açtığı davayı kazanınca yolun asfaltını parçaladı; 54 iş yerine ulaşım kesildi
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        ADANA'da, 10 yıl önce Sarıçam Belediyesi'nin imar düzenlemesiyle yapılan ve 54 iş yerinin olduğu iş merkezine çıkan sokaktaki asfalt, belediyeye hakkının ödenmediği iddiasıyla açtığı davayı kazanan arazi sahibi tarafından iş makineleriyle parçalandı. Dükkanlarına giden sokağın yolunun yerle bir olduğunu gören iş hanının yaklaşık 700 esnafı yetkililerden çözüm bekliyor.

        Sarıçam Belediyesi, iddiaya göre 2014'te Sarıçam ilçesi Yeni Mahalle'deki bir arazinin köşe bölümünü imar anlaşmasıyla sokak yaptı. 4386 numarası verilen sokak, mahalledeki 54 iş yeri bulunan iş merkezinin yolu oldu. İddiaya göre, sokağın imardan önceki arsa sahibi, Sarıçam Belediyesi'ne haklarını vermediği için dava açtı. Yıllarca süren dava, arsa sahibinin lehine sonuçlandı ve arazi tekrar kendisine geçti. Arazinin bulunduğu sokaktaki asfaltı kaldırma kararı alan arsa sahibi, iş makineleri ve beraberindeki ekiple bölgeye geldi. 9 yıldır iş merkezine çıkan tek sokaktan iş yerlerine giden esnaf, yolun parçalandığını görünce şaşkınlık yaşadıklarını belirtti. Belediyeye durumu bildiren esnaf, soruna çözüm bekliyor.

        'BELEDİYE, HATASINI KABUL EDİYOR'

        İş merkezinin başkanlığını yapan Uğur Taş (51), "8 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Burada 54 tane bağımsız iş yeri var. Sarıçam Belediyesi zamanında sokağın olduğu araziye imar izni vermiş. Uygulama süreci düzgün yürütülememiş ve arsa sahibiyle davalık olmuşlar. Vatandaş davayı kazanınca gelip yolu yıktırdı. İş yerlerimize giden tek yol bu. Arsa sahibi, bizden 6 milyon lira talep ediyor. Böyle bir gücümüz yok. Belediye ise kendi hatasını kabul ediyor ama şu an için çözüm bulamadı. 700 çalışan mağdur olmuş durumda. Araçlar buraya gelip gidemeyecek. Biz iş yerlerimize mal indiremeyeceğiz" dedi.

        'YOLU OLMAYAN DÜKKANA, MÜŞTERİ GELİR Mİ'

        İş merkezinde plastik imalatı atölyesi işleten esnaf İsmail Çalışkan (41) ise yıllardır iş yerlerine giderken kullandıkları sokağın asfaltının parçalandığını görünce şaşırdıklarını söyleyerek, "54 dükkan ekmek yiyor burada. TIR, kamyon artık geçemeyecek. Çözüm bulunmasını ve yetkililerin bizi duymasını istiyoruz. Yol olmazsa, ham madde nasıl gelecek, iş nasıl yürüyecek? İşlerimiz tamamen duracak. Yolu olmayan dükkana, müşteri gelir mi? Bize bir yol göstersinler. Biz imarlı iskanlı iş yerimizde çalışamaz hale geleceğiz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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