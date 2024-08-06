10 yıl hapis aranan cezaevi firarisi; burnundaki eğrilikten tespit edildi

ADANA'da kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi Barış Türköz (27), kendisini yolda durduran polislere kardeşi Ö.T.'nin (22) kimlik bilgilerini verdi. Kimlikteki fotoğrafına benzemediği, burnundaki eğrilikten fark edilen Türköz'ün, gerçek kimliği parmak izi kontrolüyle tespit edildi.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülpınar Mahallesi'nde ara sokakta yürüyen Barış Türköz'ü, hareketlerinden şüphelenip, durdurdu. Ekiplerin, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapmak istediği Türköz, kardeşi Ö.T.'nin kimlik bilgilerini verdi. Belirttiği kimlikteki fotoğrafına benzemediği, burnundaki eğrilikten fark edilen Türköz, parmak izinin alınması için Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan kontrolde gerçek kimliği tespit edilip, cezaevi firarisi olduğu belirlenen Türköz'ün, 'Uyuşturucu ticareti yapma' suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Türköz’ün ayrıca 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama', 'Kasten yaralama', 'Tehdit' gibi suçlardan 13 kaydının olduğu belirtildi. Firari hükümlü, polis merkezindeki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine gönderildi.