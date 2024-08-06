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        Kozan'da düşen helikopterin çıkarılması için çalışılıyor; 16 metrede (2)

        16METREYE ÇIKARILDI Adana'da orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalarda; Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri balonla helikopteri, 38 metreden 16 metreye çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 17:44 Güncelleme: 06.08.2024 - 17:45
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        Kozan'da düşen helikopterin çıkarılması için çalışılıyor; 16 metrede (2)
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        16METREYE ÇIKARILDI

        Adana'da orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalarda; Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri balonla helikopteri, 38 metreden 16 metreye çıkardı. Helikopterin geriye kalan 16 metreden de çıkartılarak vinçle kaldırılması planlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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