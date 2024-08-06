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        Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde aniden yola çıkan traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 23:00 Güncelleme: 06.08.2024 - 23:05
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        Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
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        ADANA’nın Kozan ilçesinde aniden yola çıkan traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, Kozan Adana yolu Sanayi Sitesi civarında meydana geldi. İddiaya göre tali yoldan ana yola aniden çıkan Neşet A. (61) yönetimindeki 01 ADN 966 plakalı traktör, Emrah Y. (50) yönetimindeki 34 AP 0724 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör devrildi. Kazada her iki araç sürücüsü ile traktörde bulunan Ayla A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Cankur ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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