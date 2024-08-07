Adana'da art arda 3 deprem

ADANA'nın Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre, 1'er dakika arayla, 4.6, 4.5 ve 4.0 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 05.32'de 4.6, 05.33'de 4.5 ve 05.34'de 4.0 büyüklüğünde; 7.0 kilometre derinlikte art arda 3 deprem meydana geldi. Kozan ve merkez Seyhan ilçelerinde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, AFAD ekipleri saha tarama çalışmaları başlattı.