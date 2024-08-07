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        Adana'da art arda 3 deprem (3)

        KOZANKAYMAKAMI'NDAN AÇIKLAMAKozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, sabah saatlerinde meydana gelen depremlerde şu ana kadar herhangi olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 07:05 Güncelleme: 07.08.2024 - 07:10
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        Adana'da art arda 3 deprem (3)
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        KOZANKAYMAKAMI'NDAN AÇIKLAMA

        Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, sabah saatlerinde meydana gelen depremlerde şu ana kadar herhangi olumsuzluk yaşanmadığını belirtti. Arslanköylü, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunurken, şu ana kadar ilçe merkezi ve depremin merkez üssü olarak belirlenen Mahyalar Mahallesi'nde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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