'Adana'daki depremler Saimbeyli Fayı'nın güney ucundaki fay parçalarının aktivitesini gösteriyor' (2)
'ADANA'DA6 VE ÜZERİ DEPREMLER YARATACAK FAYLAR MEVCUT'Adana'da peş peşe gelen depremlere ilişkin konuşan Jeoloji Yüksek Mühendisi Beytullah Saraç, "Merkez üssü Kozan Mahyalar olan deprem, tüm Adanalıları uykudan uyandırdı.
'ADANA'DA6 VE ÜZERİ DEPREMLER YARATACAK FAYLAR MEVCUT'
Adana'da peş peşe gelen depremlere ilişkin konuşan Jeoloji Yüksek Mühendisi Beytullah Saraç, "Merkez üssü Kozan Mahyalar olan deprem, tüm Adanalıları uykudan uyandırdı. AFAD, Kandilli ve yurt dışı kaynaklar, depremin aynı bölgede farklı konumda olduğunu yayınladı. Bu deprem, bize geçen yıl Kozan'da yaşanan 5.5'lik depremi hatırlattı. 6 Şubat depreminden sonra stresin, Adana'daki faylara aktarıldığını söylemiştik. 6 Şubat'taki 2 büyük deprem, 20 Şubat Defne depremini tetiklemişti. Aynı şekilde Adana'da olacak depremler, stres yüklü faylar varken 6 Şubat depremi ile de daha da önemli hale geldi. Bu sabah yaşanan deprem, fiziki olarak insanları nasıl uyandırdıysa; söylemek isterim ki mecazi olarak Adana'daki yöneticileri uykudan uyandırması gerekiyor. Adana depreme hazırlanmalı. Adana'daki depremler; 4'lük, 5'lik depremler ile kalmayacak. Adana'da 6 ve üzeri depremler yaratacak faylar mevcut. Yaşanan depremler gelecekte olacak depremleri öne çekti" dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.