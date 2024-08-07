Orman yakmaya gelen PKK'lı terörist için 15 yıla kadar hapis istemi

TÜRKİYE'yeyasa dışı yollarla geçip, örgüt tarafından orman yakmakla görevlendirilen terör örgütü PKK üyesi M.H.E.M. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü PKK tarafından Türkiye'de orman yangını çıkartmak için gönderilen örgüt üyesi M.H.E.M. 22 Şubat'ta jandarma tarafından yakalandı. Tutuklanan örgüt üyesi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcı, M.H.E.M. hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan iddianame hazırladı. Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, yapılan inceleme sonucunda kabul edildi. Savcı, PKK'lı sanığın 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. İddianamede, sanığın Suriye'deki örgüt kamplarında eğitim aldığı, örgütten aldığı talimat doğrultusunda Türkiye'de eylem yapmaya hazırlanırken yakalandığı belirtildi.