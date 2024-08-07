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        Orman yakmaya gelen PKK'lı terörist için 15 yıla kadar hapis istemi

        TÜRKİYE'yeyasa dışı yollarla geçip, örgüt tarafından orman yakmakla görevlendirilen terör örgütü PKK üyesi M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 12:57 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:57
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        Orman yakmaya gelen PKK'lı terörist için 15 yıla kadar hapis istemi
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        TÜRKİYE'yeyasa dışı yollarla geçip, örgüt tarafından orman yakmakla görevlendirilen terör örgütü PKK üyesi M.H.E.M. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Terör örgütü PKK tarafından Türkiye'de orman yangını çıkartmak için gönderilen örgüt üyesi M.H.E.M. 22 Şubat'ta jandarma tarafından yakalandı. Tutuklanan örgüt üyesi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcı, M.H.E.M. hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan iddianame hazırladı. Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, yapılan inceleme sonucunda kabul edildi. Savcı, PKK'lı sanığın 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. İddianamede, sanığın Suriye'deki örgüt kamplarında eğitim aldığı, örgütten aldığı talimat doğrultusunda Türkiye'de eylem yapmaya hazırlanırken yakalandığı belirtildi.

        'HİÇBİR EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRMEDEN YAKALANDIM'

        İddianamede PKK örgütü üyesi M.H.E.M.’nin ifadesine de yer verildi. İfadesinde, örgüt tarafından zorla alıkonulduğunu iddia eden M.H.E.M., örgütten kaçmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi. Örgüt üyelerinin para karşılığında verdiği talimat üzerine Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaptığını öne süren M.H.E.M., "Türkiye'de orman yangını çıkartmam, araçlara zarar vermem ve mezar taşlarını kırmam yönünde talimatlar verildi. Bu talimatları yerine getirmem halinde bana para vereceklerdi, yapmazsam ailemi öldürmekle tehdit ettiler. Hiçbir eylemi gerçekleştiremeden yakalandım" dedi. PKK'lı terörist ilerleyen günlerde yargılanmaya başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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