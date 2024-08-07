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        'Adana'daki depremler Saimbeyli Fayı'nın güney ucundaki fay parçalarının aktivitesini gösteriyor' (3)

        'BUNUN GİBİ SARSINTILARI BÖLGEMİZDE UZUN SÜRE YAŞAMAMIZ OLAĞANDIR'Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 13:37 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:40
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        'Adana'daki depremler Saimbeyli Fayı'nın güney ucundaki fay parçalarının aktivitesini gösteriyor' (3)
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        ‘BUNUN GİBİ SARSINTILARI BÖLGEMİZDE UZUN SÜRE YAŞAMAMIZ OLAĞANDIR’

        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ulvi Can Ünlügenç, Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde art arda 4 kez meydana gelen depremlerin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihindeki büyük depremlerin bölgede biriktirdiği stres kaynaklı yaşandığını kaydetti. Aynı bölgede geçen yılda benzer artçıların yaşandığını hatırlatan Prof. Dr. Ünlügenç, uzun bir süre bunun gibi sarsıntıların devam etmesinin olağan olduğunu belirterek, "Adana’nın Kozan ilçesinin yaklaşık 23 kilometre kuzey-kuzeydoğu kesimlerinde sabah 05.32 sıralarında yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen 4.6, 4.0, 3.7 ve 3.5 büyüklüğündeki depremler Mahyalar, Eskimantaş, Çamdere ve Minnetli mahalleleri civarında meydana gelmiştir. Şubat 2023 depremleri sonrasında stres transferiyle birlikte depremlerin sıklıkla meydana geldiği bölgeler Saimbeyli-Feke fayları ile daha doğusundaki Savrun Fayı arasında kalan zon içerisinde yoğunlaşmaktadır. Hatırlanacağı üzere bir yıl önce aynı bölgede (Minnetli-Kozan) 25 Temmuz 2023 tarihinde de 5.7 ve 4.1 büyüklüğünde benzer artçı sarsıntıları yaşamıştık. Bunun gibi sarsıntıları bölgemizde uzun bir süre yaşamamız da olağandır" dedi.

        Olası can kayıplarının önüne geçilmesi için yapılması gerekenlerden bahseden Prof. Dr. Ünlügenç, şöyle devam etti:

        "Genel itibariyle depremsellik yönünden uygun coğrafik bölgelere sahip ülkemizde genellikle aktif fay zonları boyunca farklı büyüklüklerde sismik hareketlenmeler hemen her gün yaşanmaktadır ve gelecekte de yaşanmaya devam edecektir. Bölgemizde de benzer coğrafik ve yapısal unsurlar mevcut olduğundan dolayı bu ve benzeri depremleri maalesef gelecekte de yaşayacağız. Bu nedenle; özellikle depremlerde can kaybının önüne geçilmesi için deprem dirençli şehirlerin oluşturulması yönünde sağlıklı jeolojik, jeofizik, paleosismolojik çalışmalar beraberinde şehrimiz ve ülkemiz genelinde oluşturulacak yapıların depreme dirençli olarak oluşturulması ve mevcut yapı stokunun da depremlere dirençli bir standarda getirilmesi için gerekli çalışmaların acilen yapılması gerekmektedir."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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